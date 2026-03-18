Ονούφριος Κουλλά: Σοβαροί κίνδυνοι για την οικονομία, να παραμεριστούν οι «χρεωκοπημένες» πολιτικές ΑΚΕΛ

Η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο αφθώδης πυρετός, το υδατικό και η επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος, δημιουργούν συνθήκες μεγάλης αβεβαιότητας και σοβαρών κινδύνων για την οικονομία μας, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο εκπρόσωπος τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά.

«Οι πιέσεις που δέχονται τομείς όπως ο τουρισμός, η κτηνοτροφία, η γεωργία, η βιομηχανία, δυνατόν να έχουν ευρύτερες συνέπειες. Την ίδια ώρα θα πρέπει να αναμένεται αναζωπύρωση των πληθωριστικών τάσεων που θα επηρεάσει την κατανάλωση των νοικοκυριών και το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων. Απαιτείται σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους», σημειώνει.

«Οι ανεύθυνες, επικίνδυνες και χρεωκοπημένες πολιτικές του ΑΚΕΛ που επαναλαμβάνονται με μεγαλύτερη ένταση ενόψει εκλογών, πρέπει να παραμεριστούν. Το μόνο που μπορεί να επιτύχουν είναι την αποσταθεροποίηση και την επιδείνωση της κατάστασης», καταλήγει.