Ανέβασαν ταχύτητα οι τιμές των ακινήτων- Πάνω κατά 9,6% τα διαμερίσματα

Επιταχυνόμενη αύξηση καταγράφει ο γενικός δείκτης τιμών κατοικιών το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα, με την αύξηση τιμών στα διαμερίσματα να φθάνει το 9,6%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο γενικός δείκτης τιμών (οικίες και διαμερίσματα) κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 7,1% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με αύξηση 5% το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, η επιτάχυνση αποδίδεται στη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση τόσο από ντόπιους όσο και από ξένους αγοραστές, στη σταδιακή άνοδο στην προσφορά κατοικιών, καθώς και στο κατασκευαστικό κόστος, το οποίο παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. H συνεισφορά των προαναφερθέντων παραγόντων στην πορεία των τιμών κατοικιών αντικατοπτρίζεται και από σχετική εσωτερική οικονομετρική ανάλυση.

Οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν επιτάχυνση 9,6% από 6,4% το προηγούμενο τρίμηνο και των οικιών 3,4% από 2,6%.

Ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων κατέγραψε επιταχυνόμενη αύξηση σε ετήσια βάση σε όλες τις επαρχίες, εκτός από τη Αμμόχωστο, όπου καταγράφηκε μείωση. Ο δείκτης τιμών οικιών κατέγραψε ετήσιες αυξήσεις σε όλες τις επαρχίες εκτός της Λευκωσίας, όπου καταγράφηκε ετήσια μείωση για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Όσον αφορά την προσφορά ακινήτων, συνεχίζεται η τάση για αύξηση των εγκεκριμένων αδειών οικοδομής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία αδειών οικοδομής σημειώθηκε αύξηση την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Σταδιακή αύξηση της προσφοράς καταδεικνύουν επίσης και οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Δεκεμβρίου 2025), με τον δείκτη διασποράς για την κατασκευαστική δραστηριότητα κατά τους προηγούμενους τρεις μήνες να συνεχίζει να βρίσκεται σε θετικό επίπεδο τα τελευταία εννιά τρίμηνα.

Μεταβολές τιμών ανά επαρχία

Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές στους γενικούς δείκτες τιμών κατοικιών ανά επαρχία, καταγράφηκε άνοδος στη Λευκωσία μετά από μείωση το προηγούμενο τρίμηνο, επιτάχυνση στη Λεμεσό και Λάρνακα, επιβράδυνση στην επαρχία Πάφου ενώ στην Αμμόχωστο ο δείκτης παράμεινε στα ίδια επίπεδα με το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε άνοδος 1% στη Λευκωσία και επιτάχυνση 9,9% και 8,3% στην Λεμεσό και στην Λάρνακα, αντίστοιχα. Στη Πάφο καταγράφηκε επιβράδυνση στο 7,6%.