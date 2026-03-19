Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας: Περιορισμένα περιθώρια παρέμβασης στο ενεργειακό κόστος

Την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης της διεθνούς εικόνας της Κύπρου, σε μια περίοδο γεωπολιτικών προκλήσεων στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ), Δημήτρης Γεωργιάδης, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ. Παράλληλα, έκανε λόγο για περιορισμένα περιθώρια παρέμβασης στο ενεργειακό κόστος και κάλεσε σε δημοσιονομική σύνεση, ενώ ανέδειξε και στρατηγικές ευκαιρίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Αναφερόμενος στην εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι τόσο οι κρατικοί αξιωματούχοι όσο και στελέχη της βιομηχανίας και της οικονομίας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δημόσιες παρεμβάσεις τους, ειδικά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ώστε να μεταδίδεται η πραγματική εικόνα της χώρας ως ασφαλούς προορισμού.

«Δηλώσεις ή εικόνες που συνδέονται με πολεμικά πλοία ή στρατιωτικές βάσεις ενδέχεται να δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας, ακόμη και αν αυτό δεν αποτελεί πρόθεση», προειδοποίησε.

Ο κ. Γεωργιάδης, αναφέρθηκε σε άμεσες ενέργειες που θα πρέπει να εξετάσει η κυβέρνηση. Όπως είπε, το πρώτο επείγον είναι, με τη συνδρομή επαγγελματιών και όχι κατ’ ανάγκη μέσω διαφημίσεων, να σταλεί μήνυμα προς τις χώρες προέλευσης τουριστών ότι η Κύπρος παραμένει ασφαλής προορισμός.

Δεύτερον, ανέφερε, θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η προετοιμασία για διαφορετικά σενάρια σε περίπτωση παράτασης ή επιδείνωσης της κρίσης, ώστε να υπάρχουν έτοιμα σχέδια δράσης.

Τρίτον, τόνισε τη σημασία διατήρησης των αεροπορικών δρομολογίων, επισημαίνοντας ότι εάν οι αεροπορικές εταιρείες μειώσουν πτήσεις και τις αποσύρουν, ακόμη και αν η κατάσταση βελτιωθεί, δεν είναι εύκολο να επανέλθουν, καθώς τα αεροσκάφη θα έχουν ήδη τοποθετηθεί σε άλλα δρομολόγια.

Περιορισμένα περιθώρια αντίδρασης για ενέργεια

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η Κύπρος δεν προχώρησε εγκαίρως σε ενέργειες που θα επέτρεπαν μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ή θα οδηγούσαν στη μείωση του κόστους, ούτε υλοποιήθηκε έγκαιρα η έλευση φυσικού αερίου.

«Ως αποτέλεσμα, τα περιθώρια αντίδρασης σήμερα είναι περιορισμένα», είπε.

Όπως εξήγησε, το βασικό εργαλείο που απομένει είναι η φορολογία, ωστόσο η εμπειρία δείχνει ότι τέτοια μέτρα έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα και δεν αποδίδουν πάντα τα αναμενόμενα.

Ο Πρόεδρος του ΣΟΑΚ πρόσθεσε ότι σημαντικές μειώσεις στους φόρους κατανάλωσης, σε βαθμό που να επηρεάζουν ουσιαστικά τους πολίτες, ενδέχεται να δημιουργήσουν δημοσιονομικά προβλήματα, εκφράζοντας την άποψη ότι τέτοιες παρεμβάσεις δεν θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα στον βαθμό που επιδιώκεται και μπορεί να προκαλέσουν άλλα ζητήματα.

Ανέφερε ακόμη ότι οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρη την οικονομία, επηρεάζοντας τον πληθωρισμό, αλλά και το κόστος μετακίνησης, ακόμη και τα αεροπορικά εισιτήρια για τους τουρίστες που επιλέγουν την Κύπρο.

Δημιουργούνται ευκαιρίες αλλά απαιτείται ανάπτυξη υποδομών

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ευκαιρίες που μπορεί να αξιοποιήσει η χώρα, σημειώνοντας ότι η Κύπρος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο, αλλά και να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης διαμετακομιστικού εμπορίου μέσω βελτίωσης των υποδομών σε λιμάνια και αεροδρόμια.

Όπως ανέφερε, τέτοιες επενδύσεις θα έχουν και παράπλευρες θετικές επιπτώσεις, καθώς η ενίσχυση της συνδεσιμότητας θα οδηγήσει σε περισσότερες επιλογές μεταφοράς και χαμηλότερο κόστος. Εξήγησε επίσης ότι για μεγάλες διεθνείς εταιρείες που εξετάζουν τη μεταφορά των κεντρικών τους γραφείων, βασικό κριτήριο είναι η ευκολία πρόσβασης· εάν απαιτούνται πολλαπλές πτήσεις για να φτάσει κάποιος στην Κύπρο, αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά. Τόνισε, ωστόσο, ότι η δημιουργία τέτοιων υποδομών απαιτεί χρόνια και πολύ καλό σχεδιασμό.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις ξένες επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, ανέφερε ότι τα πλεονεκτήματα της Κύπρου, όπως το φορολογικό καθεστώς και η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένουν.

«Το κρίσιμο στοιχείο είναι να μην προκύψουν περιστατικά που θα προκαλέσουν πανικό και αίσθημα ανασφάλειας», είπε.

Ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι όσοι βρίσκονται ήδη στην Κύπρο και παρακολουθούν την κατάσταση, ιδιαίτερα μετά την πάροδο ημερών, δεν θα αισθάνονται απειλή σε βαθμό που να επηρεάσει αρνητικά τη χώρα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διατήρηση καλών σχέσεων με όλους αποτελεί διαχρονικό πλεονέκτημα που μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν.

Ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση των ανελαστικών δαπανών

Σε ερώτηση για μέτρα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της οικονομίας, σημείωσε την ανάγκη προσοχής στη διαχείριση των δημόσιων δαπανών, σημειώνοντας ότι δεν θα πρέπει να συνεχιστεί η αύξηση των ανελαστικών δαπανών.

«Ήδη το κρατικό μισθολόγιο βρίσκεται σε αρκετά ψηλά επίπεδα και έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην συνεχιστεί αυτό», ανέφερε.

Ο κ. Γεωργιάδης προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να θεωρούνται τα δημοσιονομικά πλεονάσματα ως μόνιμα και ότι δεν θα πρέπει να διοχετεύονται σε επιδόματα, φοροελαφρύνσεις ή επιδοτήσεις που ενδέχεται να καταστούν μη βιώσιμα σε περίπτωση επιβράδυνσης της οικονομίας, καθώς εξωγενείς παράγοντες, όπως η τρέχουσα κρίση, μπορούν εύκολα να ανατρέψουν την εικόνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ