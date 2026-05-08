Γερμανία: Τα φορολογικά έσοδα θα πληγούν από τον πόλεμο στο Ιράν

Η Γερμανία θα έχει λιγότερα φορολογικά έσοδα τα επόμενα χρόνια, σε μεγάλο βαθμό λόγω του «ανεύθυνου» πολέμου στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Πέμπτη ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών.

Το ενεργειακό σοκ που προκλήθηκε από την αμερικανο-ισραηλινή σύγκρουση κατά του Ιράν πλήττει ιδιαίτερα σκληρά τη γερμανική οικονομία και τις «πεινασμένες» για ενέργεια βιομηχανίες της.

Τα φορολογικά έσοδα για την ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές προβλέπεται να είναι χαμηλότερα κατά σχεδόν 70 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2026 και 2030 από ό,τι προβλεπόταν τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου.

Μόνο για φέτος, τα έσοδα έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω, κατά 17,8 δισ. ευρώ.

Αυτή η εκτίμηση «δείχνει πόσο πολύ βλάπτει ο πόλεμος στο Ιράν την οικονομία μας», αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, σε ανακοίνωσή του.

«Ο ανεύθυνος πόλεμος που διεξάγει ο Τραμπ και το παγκόσμιο σοκ των τιμών ενέργειας που προκύπτει, επιβραδύνουν επί του παρόντος τη θετική οικονομική δυναμική», πρόσθεσε ο Κλίνγκμπεϊλ, ο οποίος είναι επίσης Αντικαγκελάριος.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης βρίσκεται σε στασιμότητα εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς πλήττεται από το υψηλό κόστος ενέργειας, την ύφεση του τομέα της μεταποίησης και την ασθενή ζήτηση στις εξαγωγές της.

Η Κυβέρνηση του Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς ανέμενε ανάκαμψη για φέτος, λόγω των υψηλών δημόσιων δαπανών, αλλά ο πόλεμος έχει εξανεμίσει αυτές τις ελπίδες.

Το Βερολίνο έχει μειώσει στο μισό την πρόβλεψη του για την ανάπτυξη για φέτος και τώρα αναμένει οικονομική επέκταση μόλις 0,5%.

Πηγή: ΚΥΠΕ