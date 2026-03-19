Eurostat: Πέμπτη από το τέλος η Κύπρος στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

Το πέμπτο χαμηλότερο ποσοστό καταγράφει η Κύπρος στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Eurostat.

Το 2025, το 47,3% της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη στην ΕΕ προήλθε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό αντιπροσωπεύει μια μικρή αύξηση από το 2024, όταν το μερίδιο ήταν 47,2%.

Η αιολική ενέργεια ήταν η κύρια πηγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 37,5% του συνόλου. Η ηλιακή ενέργεια ήρθε δεύτερη με 27,5%, ακολουθούμενη από την υδροηλεκτρική ενέργεια με 25,9%. Η υπόλοιπη ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια προήλθε από καύσιμα ανανεώσιμων καυσίμων (8,5%) και γεωθερμικές και άλλες πηγές ενέργειας (0,5%).

Σε σύγκριση με το 2024, η ηλιακή ενέργεια ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή, με αύξηση 24,6% το 2025. Αντίθετα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρική ενέργεια μειώθηκε κατά 11,8%.

Ξεχωρίζουν Δανία, Αυστρία και Πορτογαλία

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σημειώνονται στη Δανία (92,4%, κυρίως αιολική), την Αυστρία (83,1%, κυρίως υδροηλεκτρική) και την Πορτογαλία (82,9%, κυρίως υδροηλεκτρική και αιολική).

Αντίθετα τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Μάλτα (16,2%), την Τσεχία (16,6%) και τη Σλοβακία (17,8%).