ΓΡΑΦΟΥΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές σε Ιράν και σε χώρες του Κόλπου, πυροδοτεί έναν νέο κύκλο ανατιμήσεων στις τιμές της ενέργειας. Η επίθεση στο ιρανικό κοίτασμα αερίου Νότιο Παρς προκάλεσε ιρανική αεροπορική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές στο Κατάρ και σε όλη τη Μέση Ανατολή, στη μεγαλύτερη κλιμάκωση στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Μετά την ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Παρς, οι ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στη μεγαλύτερη μονάδα αερίου στον κόσμο που βρίσκεται στο Κατάρ, έθεσαν στο στόχαστρο ένα διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία και ανάγκασαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να κλείσουν εγκαταστάσεις αερίου. Το Ιράν δεν θα επιδείξει καμία αυτοσυγκράτηση, εάν οι ενεργειακές υ...
Τα χτυπήματα σε υποδομές πυροδοτούν ενεργειακό σοκ- Η μη έγκαιρη λήψη μέτρων στην Κύπρο επιφέρει πλήγμα στα νοικοκυριά, λένε οικονομολόγοι στον «Π»
Ο πρόεδρος της ΑΗΚ προειδοποιεί για μια πρώτη αύξηση 5% στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος η οποία μπορεί να φθάσει μέχρι το 20%. Κάλεσμα στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε μέτρα κοινωνικής στήριξης
