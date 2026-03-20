Έρχονται νέες αυξήσεις στα καύσιμα - «Δύσκολο να εφαρμοστεί πλαφόν», πού θα φτάσουν οι τιμές

Αναμένεται ότι θα υπάρξει νέα μικρή άνοδος στις τιμές των καυσίμων το επόμενο διάστημα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου. Ανέφερε επίσης ότι είναι απομακρυσμένο το ενδεχόμενο να προκύψει θέμα με το απόθεμα καυσίμων στην Κύπρο, το οποίο επαρκεί για περίπου 90 μέρες.

«Φυσιολογικά θα έχουμε ακόμα λίγη άνοδο, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά. Δεν μπορώ να μιλήσω για σταθεροποίηση γιατί βλέπουμε συνεχώς ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Οι αυξήσεις που ήρθαν τις τελευταίες 20 μέρες ήταν κλιμακωτές. Βλέπουμε ότι ανά διήμερο-τριήμερο επιβάλλονται αυξήσεις», ανέφερε αρχικά ο κ. Προκοπίου.

«Αναμένουμε σταδιακά τουλάχιστον να φτάσουμε στα επίπεδα τα πιο ψηλά και να πάμε πάνω ακόμα 5 με 6 σεντ, δεν ξέρω ακριβώς φυσικά», πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε, του θέματος των τιμών των καυσίμων επιλαμβάνεται η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών, μαζί με τις εταιρείες εισαγωγής καυσίμων.

Όσον αφορά το απόθεμα καυσίμων που υπάρχει στην Κύπρο, ο κ. Προκοπίου είπε ότι «λογικά υπάρχει απόθεμα περίπου 90 ημερών». Υπογράμμισε ότι ουδέποτε στο παρελθόν παρατηρήθηκε πρόβλημα με τα αποθέματα καυσίμων.

«Εάν υπάρξει θέμα για μας, θα υπάρξει για πάρα πολλές χώρες, δεν θα είναι μόνο για την Κύπρο. Θεωρώ απομακρυσμένο το σενάριο να έχουμε θέμα με τα αποθέματα», σημείωσε ο Πρόεδρος των Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων.

Ο κ. Προκοπίου σημείωσε ότι «η κυβερνητική παρέμβαση που επιβάλλεται στο παρόν στάδιο είναι η επιδότηση των καυσίμων, όπως έγινε με επιτυχία το 2022. Δηλαδή με τα 8,3 σεντ στα καύσιμα και στα 6,5 σεντ στο πετρέλαιο θέρμανσης».

Αναφορικά με την επιλογή εφαρμογής πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Προκοπίου θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί στην Κύπρο.

«Παρά τη θετική σκέψη του τότε Υπουργού κύριου Αντώνη Πασχαλίδη επιβλήθηκε πλαφόν στη λιανική τιμή μόνο, η οποία δεν λειτούργησε και δεν κράτησε ούτε 24 ώρες. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς οι πρατηριούχοι κινούμαστε σε οριακά πλαίσια για θέματα βιωσιμότητας», ανέφερε.

Εξέφρασε την άποψη ότι για να πετύχει το πλαφόν, «θα πρέπει να ξεκινήσει από τη βάση, δηλαδή από τη χοντρική τιμή», αν έχουν τη δυνατότητα οι εταιρείες εισαγωγής να κινηθούν σε πιο χαμηλά επίπεδα κέρδους, έστω για ένα μικρό διάστημα.

Είπε επίσης ότι το κράτος έχει κάποιο κέρδος από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. «Όταν η τιμή αυξάνεται, τότε τα έσοδα από το ΦΠΑ αυξάνονται. Άρα πρέπει να έρθει το κράτος να επιδοτήσει μερικώς τα καύσιμα», ανέφερε ο κ. Προκοπίου.

Παραθέτοντας σχετικό παράδειγμα, είπε ότι εάν η τιμή αυξηθεί κατά 50 σεντ τότε το κράτος έχει γύρω στα 8,5 με 9 σεντ παραπάνω έσοδα από την αύξηση του ΦΠΑ.

Αναφορικά με την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, ο κ. Προκοπίου διευκρίνισε πως πρόκειται για θέματα τα οποία επιλαμβάνεται η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών.

«Εμείς σαν πρατηριούχοι ουδέποτε έχουμε παρατηρήσει από συναδέλφους πρατηριούχους θέματα αισχροκέρδειας. Εάν υπήρξε οποιαδήποτε στιγμή αισχροκέρδειας ήταν κάτι το στιγμιαίο».

«Πιστεύω ότι ειδικά τώρα λόγω των αυξημένων τιμών είναι πιο ευαισθητοποιημένοι πρατηριούχοι και οι τιμές είναι εκεί που πρέπει να είναι», συμπλήρωσε.

Ξεκαθάρισε πως ο κάθε πρατηριούχος προχωρά στην εφαρμογή της πολιτικής του όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων, με βάση τη χονδρική τιμή. «Σε διάστημα 13 ημερών επιβλήθηκαν έξι αυξήσεις στους πρατηριούχους από τις εταιρείες εισαγωγής καυσίμων», υπογράμμισε.

«Πιστεύω ότι τώρα, με τις αυξημένες τιμές, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή Κωνσταντίνος Καραγιώργης θα πραγματοποιήσει σίγουρα περισσότερους και πιο σχολαστικούς ελέγχους. Είμαι σίγουρος για αυτό», σχολίασε.

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων είπε πως όλοι αναμένουν να σταματήσει ο πόλεμος για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση με τα καύσιμα και όχι μόνο.

«Αν κρατήσει αυτή η κατάσταση και πάνε πιο ψηλά ακόμη οι τιμές τότε θα δούμε αυξήσεις των τιμών σε πάρα πολλά προϊόντα, των οποίων οι τιμές δεν θα υποχωρήσουν. Εκεί θα υπάρξει αισχροκέρδεια και όχι σε εμάς», ανέφερε με νόημα.

«Σε κάποια φάση η τιμή (σ.σ. των καυσίμων) θα πάει πίσω πάλι, μαζί και οι τιμές των πρώτων υλών όπως είναι το σίδερο και τα χαρτικά. Σε κάποια φάση θα επιστρέψουν οι τιμές τους όμως σε κάποια προϊόντα οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές εσαεί», προειδοποίησε ο κ. Προκοπίου, καταλήγοντας.

ΚΥΠΕ