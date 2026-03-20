Με μικρή άνοδο και εβδομαδιαίες απώλειες 1,5% έκλεισε το ΧΑΚ την Παρασκευή

Με μικρά κέρδη ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καθώς ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στις 262,84 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο σε ποσοστό 0,33%. Σε εβδομαδιαία βάση, ο δείκτης κατέγραψε απώλειες 1,5%.

Μικρή άνοδο σημείωσε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κλείνοντας στις 159,10 μονάδες, καταγράφοντας οριακά κέρδη σε ποσοστό 0,08%. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στις €292.555,66.

Από τους επιμέρους δείκτες, η Εναλλακτική Αγορά έκλεισε με άνοδο 1,16%, τα Ξενοδοχεία με 2,36% και οι Επενδυτικές με 1,43%. Αντίθετα, η Κύρια Αγορά κατέγραψε οριακές απώλειες 0,04%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Πανδώρα Επενδύσεις με €65.046,60 (τιμή κλεισίματος €0,232 - άνοδος 9,43%), της Τράπεζας Κύπρου με €63.209,90 (τιμή κλεισίματος €8,48 - πτώση 0,47%), της Demetra Holdings με €6+.045,54 (τιμή κλεισίματος €1,385 - άνοδος 1,47%), της Logicom με €46.761,14 (τιμή κλεισίματος €2,68 - πτώση 5,63%) και της Net Info με €21.000 (τιμή κλεισίματος €1,13 - χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, εννιά κινήθηκαν ανοδικά, τρεις πτωτικά και έξι παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 141.

Πηγή: ΚΥΠΕ