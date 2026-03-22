Ανδρέας Πουλλικκάς στον «Π»: Η Κύπρος θα μπορούσε να εξετάσει τη χρήση πυρηνικής ενέργειας

Η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, υπό το βάρος της ανάγκης για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας (τόσο σε όρους ασφάλειας, όσο και τιμών) και των στόχων για μηδενικές εκπομπές. Η σύνοδος για την πυρηνική ενέργεια που διοργάνωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας πριν δύο εβδομάδες ανανέωσε τον διάλογο. Η Κύπρος δεν μένει εκτός. Ο καθηγητής Ενεργειακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Frederick και πρώην πρόεδρος της ΡΑΕΚ, Ανδρέας Πουλλικκάς, εξηγεί στον «Π» γιατί η πυρηνική ενέργεια -και ειδικότερα οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMRs)- επανέρχεται ως ρεαλιστική επιλογή για το ενεργειακό μέλλον, όχι ως ανταγωνιστής, αλλά ως συμπλήρωμα των ανανεώσιμων πηγών. Ο κ. Πουλλικκάς αναλύει τη μετατόπιση της Ευρώπης προς την «τεχνολογική ουδετερότητα», την ωρίμανση των νέων πυρηνικών τεχνολογιών και τα πλεονεκτήματα των SMRs, όπως το χαμηλότερο αρχικό κόστος, η αυξημένη ασφάλεια και η ευελιξία εγκατάστασης. Την ίδια ώρα, δεν παραγνωρίζει τις προκλήσεις: το υψηλό κόστος, τα ζητήματα αποβλήτων, την κοινωνική αποδοχή και το θεσμικό κενό. Εστιάζοντας στην Κύπρο, επισημαίνει ότι η πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο σε ένα μεικτό ενεργειακό σύστημα, ενισχύοντας την αξιοπιστία, την παραγωγή υδρογόνου και ακόμη και την αφαλάτωση νερού. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι για να καταστεί μια τέτοια επιλογή εφικτή απαιτείται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, θεσμική θωράκιση, επενδύσεις και -κυρίως- πολιτική και κοινωνική συναίνεση....