Υπουργός Οικονομικών: Όταν πρέπει τα μέτρα για τα καύσιμα, όχι σε πλαφόν

Τη θέση ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσε σε μέτρα για ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές των καυσίμων όταν πρέπει, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Μιλώντας στην Εκπομπή Από Μέρα σε Μέρα, ανέφερε ότι οι τιμές των καυσίμων είναι από τις πιο χαμηλές στην Ευρώπη, επειδή η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτική εναντίον της ακρίβειας εδώ και τρία χρόνια ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κ. Κεραυνός δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει την πολιτική του πλαφόν, αναφέροντας ότι κάτι είναι επικίνδυνο και αυτό που εξετάζεται είναι το μέτρο της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

Πηγή: ΡΙΚ