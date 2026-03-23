Υπουργός Οικονομικών: Όταν πρέπει τα μέτρα για τα καύσιμα, όχι σε πλαφόν

Επεσήμανε πως ο ίδιος δεν υποστηρίζει την πολιτική του πλαφόν

Τη θέση ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσε σε μέτρα για ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές των καυσίμων όταν πρέπει, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. 

Μιλώντας στην Εκπομπή Από Μέρα σε Μέρα, ανέφερε ότι οι τιμές των καυσίμων είναι από τις πιο χαμηλές στην Ευρώπη, επειδή η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτική εναντίον της ακρίβειας εδώ και τρία χρόνια ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κ. Κεραυνός δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει την πολιτική του πλαφόν, αναφέροντας ότι κάτι είναι επικίνδυνο και αυτό που εξετάζεται είναι το μέτρο της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. 

Πηγή: ΡΙΚ

