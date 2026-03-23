Cyta: Ανοικτή επιστολή προς την κοινωνία, τους θεσμούς και τη Βουλή

Σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων, η Κύπρος προχωρά όταν πιστεύει στις δυνάμεις της. Και σήμερα έχει μπροστά της μια κομβική ευκαιρία: να επιτρέψει στη Cyta, έναν Οργανισμό με αξιοπιστία, κύρος, τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη προσφορά, να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και στον τομέα της ενέργειας, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Η συζήτηση επί του νομοσχεδίου, για τη δυνατότητα της Cyta να δραστηριοποιηθεί στην ενέργεια, είναι μια στρατηγική επιλογή κατεύθυνσης. Είναι μια απόφαση για το αν θέλουμε μια Κύπρο που δίνει χώρο στην εξέλιξη, στις συνέργειες, στην καινοτομία και στις περισσότερες επιλογές για τον πολίτη.

Η προτεινόμενη ρύθμιση συνιστά ένα βήμα εκσυγχρονισμού, μέσα σε μια ήδη ανοικτή ανταγωνιστική αγορά και με απόλυτη προσήλωση στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ένας ισχυρός Οργανισμός του τόπου να μπορεί να συμβάλει πιο ενεργά στην πράσινη μετάβαση, στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και στη διεύρυνση των επιλογών που θα έχει ο καταναλωτής τα επόμενα χρόνια. Και φυσικά σε καλύτερες τιμές ηλεκτρισμού.

Η χώρα μας χρειάζεται μια σύγχρονη, δυναμική και ισχυρή Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), που αποτελεί τον κύριο πυλώνα ενεργειακής σταθερότητας της Κύπρου. Χρειάζεται, όμως, ταυτόχρονα και ένα πλαίσιο που να επιτρέπει και σε άλλες υγιείς δυνάμεις του τόπου να συμβάλουν δημιουργικά στην επόμενη μέρα. Αυτό δεν αποδυναμώνει κανέναν. Αντίθετα, ενισχύει συνολικά την ικανότητα της χώρας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μέλλοντος.

Το γνωρίζουμε ήδη από την εμπειρία της Cyta. Ο ανταγωνισμός δεν την περιόρισε. Την ώθησε να εξελιχθεί, να βελτιωθεί, να καινοτομήσει και να πρωταγωνιστήσει ακόμη περισσότερο στον τομέα της. Και ο μεγάλος κερδισμένος είναι ο καταναλωτής, αλλά και η ίδια η Κύπρος.

Αυτό είναι και το ουσιαστικό νόημα του νομοσχεδίου: να επιτρέψει στη Cyta να προχωρήσει με ίσους όρους, με ευθύνη και με ξεκάθαρο προσανατολισμό, στην προσφορά νέας αξίας στην κοινωνία. Διασφαλίζοντας, παράλληλα, τη βιωσιμότητά της μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Σε αντίθετη περίπτωση, οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα αρνητικές στην πορεία της Cyta. Υπονομεύοντας την αναπτυξιακή δυναμική της, την οικονομική της ευρωστία και τη μερισματική της συνεισφορά στην Πολιτεία.

Γι’ αυτό η Βουλή, μπορεί να στείλει στην κοινωνία ένα ισχυρό μήνυμα προόδου. Η θετική της απόφαση θα είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στις δυνατότητες του τόπου. Μια ψήφος υπέρ της εξέλιξης, του εκσυγχρονισμού και μιας Κύπρου που, με τόλμη και ωριμότητα, προχωρά και αναπτύσσεται.

Αυτή, είναι η ώρα της ευθύνης.