«Χωρίς φρένο» οι αυξήσεις στα καύσιμα - «Με επέμβαση του κράτους ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα», λένε οι πρατηριούχοι

Οι αυξομειώσεις που παρατηρούνται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου είναι συνεχείς και όσο συνεχίζεται ο πόλεμος δεν μπορεί κανείς να προβλέψει με ακρίβεια μέχρι πού θα φτάσουν, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου.

«Στο παρόν στάδιο η ανοδική πορεία συνεχίζεται», είπε, σημειώνοντας ότι δεν αναμένεται σταθερότητα αν δεν υπάρχει κατάληξη στοο τι θα γίνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. «Οι τιμές στην παγκόσμια αγορά συνεχώς αλλάζουν από μια ανακοίνωση. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Προς το παρόν αναμένεται ακόμα λίγη ανοδική πορεία», είπε.

Ερωτηθείς για τη φόρμουλα σύνδεσης μεταξύ διεθνούς τιμής του πετρελαίου και των τιμών στα κυπριακά πρατήρια, είπε ότι δεν έχουν οι ίδιοι αυτή τη φόρμουλα. Πρόσθεσε ότι όταν το 2022 η τιμή του βαρελιού ήταν στα $120, η τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Κύπρο έφτασε στα €2 το λίτρο. Αντίστοιχα, η τιμή της βενζίνης 95 έφτασε στο €1,80. «Αναμένουμε μια πιο ομαλή κατάσταση αν η τιμή του βαρελιού διατηρηθεί κάτω από $100», είπε.

Σημείωσε ότι ο αρμόδιος για τον έλεγχο και για το πού κατασταλάζουν οι τιμές είναι η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή. «Οι έλεγχοι είναι πιο σχολιαστικοί αυτή την περίοδο», είπε και ζήτησε "να πιεστούν οι εταιρείες" για να κινούνται στα χαμηλότερα επίπεδα των τιμών.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων εξέφρασε την ελπίδα η Κυβέρνηση να δει θετικά το «καθολικό», όπως είπε, αίτημα, για μείωση του φόρου στα καύσιμα, μεταξύ των μέτρων που θα εξετάσει για άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου προς τα νοικοκυριά. «Με την επέμβαση του κράτους ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ