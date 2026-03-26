Κόμματα: Χαιρετίζουν τα μέτρα για ακρίβεια αλλά…

Τα πολιτικά κόμματα χαιρετίζουν τα μέτρα κατά της ακρίβειας που εξήγγειλε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απουσιάζει ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός.

«Οι ανακοινώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου -υπό το βάρος των πιέσεων από την ίδια την κοινωνία- περιλαμβάνουν μέτρα επιβεβλημένα και αναγκαία», αναφέρει σε δήλωσή του το μέλος του πολιτικού γραφείου του ΑΚΕΛ και επικεφαλής του τομέα οικονομίας του ΑΚΕΛ, Χάρης Πολυκάρπου.

«Όλα τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί περιλαμβάνονται στην ολοκληρωμένη πρόταση που παρουσιάσαμε το προηγούμενο διάστημα, διότι αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη και τη σημασία να στηριχθούν η κοινωνία και η οικονομία. Ιδιαίτερα τα μέτρα για τη μείωση των φορολογιών στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα και η απόσυρση των «πράσινων φορολογιών» είναι μέτρα που εδώ και καιρό σημειώναμε ότι θα έπρεπε να είχαν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση», σημειώνει.

Ωστόσο, προσθετει, «για άλλη μια φορά η κυβέρνηση αφήνει σημαντικές παραμέτρους των οικονομικών επιπτώσεων εκτός κάδρου, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες». «Απουσιάζουν μέτρα που αφορούν δανειακές υποχρεώσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων εφόσον παρουσιαστεί σημαντική αύξηση στο κόστος δανεισμού, μέτρα κοινωνικής πολιτικής για στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού καθώς και μέτρα για έλεγχο των τιμών από τις συνεχείς αυξήσεις στην ενέργεια και τα καύσιμα. Κυρίως όμως απουσιάζει η πυξίδα για το πως το Κράτος θα κινηθεί -στη «βάση σεναρίων- αν ο πόλεμος διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», τονίζει.

«Οι σημερινές ανακοινώσεις περιορίζονται για άλλη μια φορά σε παυσίπονα και μέτρα μιας πνοής. Η χώρα έχει ανάγκη από ένα συνολικό σχέδιο και όραμα, με μέτρα που να λύνουν μόνιμα και διαρθρωτικά τις αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας», προσθετει.

ΔΗΚΟ: Δεν αρκούν από μόνα τους

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την οικονομία, χαιρετίζει και το ΔΗΚΟ, εκφράζοντας την ικανοποίηση του γιατί σημαντικές προτάσεις που υπέβαλε το κόμμα έχουν ληφθεί υπόψιν.

«Τα μέτρα για τα καύσιμα, τον ΦΠΑ και τη στήριξη των επιχειρήσεων απαντούν σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς. Η ακρίβεια παραμένει μια σοβαρή πρόκληση. Τα μέτρα αυτά είναι ένα σημαντικό βήμα. Δεν αρκούν, όμως, από μόνα τους. Χρειάζεται συνέχεια και συνολικός σχεδιασμός. Χρειάζεται, μια ολιστική ασπίδα προστασίας. Και σ’ αυτό στοχεύουν τα μέτρα που έχουμε καταθέσει ως ΔΗΚΟ», τονίζει.

Το ΔΗΚΟ ζητά στοχευμένα και κοστολογημένα μέτρα που συμβάλλουν και ενισχύουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να θωρακίσει την οικονομία και την κοινωνία.

Να είναι έτοιμη η κυβέρνηση για επεξεργασία

Ικανοποιητικά και απαραίτητα είναι τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προς αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σημειώνει η ΕΔΕΚ.

Προσθέτει ότι κάποια από αυτά είχαν τεθεί ως προτάσεις από τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ σε συναντήσεις του με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εργασίας, όπως η μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, η μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα και η διεύρυνση του καταλόγου προϊόντων με μειωμένο ή μηδενικό ΦΠΑ.

Η ΕΔΕΚ πιστεύει ότι η κυβέρνηση πρέπει επίσης:

Να ρυθμίσει και την τιμή του υγραερίου, καθώς έχει παρατηρηθεί εκτόξευση της τιμής του

Να αναλάβει εκστρατεία σε τουριστικές αγορές για ανατροπή των εσφαλμένων εντυπώσεων για την κατάσταση στην Κύπρο σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν

Να επιτρέψει την πραγματική διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον ενεργειακό τομέα

Η ΕΔΕΚ ανησυχεί επίσης για την πιθανή εκδήλωση φαινομένων αισχροκέρδειας.

Τα οριζόντια μέτρα δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την αισχροκέρδεια

«Η ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, έστω και με κάποια καθυστέρηση, αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα. Χαιρετίζουμε κάθε κίνηση που μπορεί να ανακουφίσει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια και το αυξημένο ενεργειακό κόστος, έστω και βραχυπρόθεσμα», αναφέρει το Κίνημα Οικολόγων σε ανακοίνωσή του.

Την ίδια ώρα, όμως σημειώνει, «δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι, για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά άμεσα το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας, έπρεπε να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση όχι μόνο με τις εργοδοτικές οργανώσεις και τους ξενοδόχους, αλλά και με τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία των πολιτών».

«Η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο μονομερών κυβερνητικών ανακοινώσεων. Αντίθετα, οφείλει να αποτελεί πεδίο ευρύτερης πολιτικής συνεννόησης και κοινωνικής λογοδοσίας», επισημαίνει.

«Η μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, στα καύσιμα και σε ορισμένα προϊόντα είναι ένα θετικό βήμα και αναμένεται να ανακουφίσει, έστω πρόσκαιρα, τους καταναλωτές. Εκείνο, όμως, που συμβαίνει συνήθως είναι ότι οι καταναλωτές δεν επωφελούνται την ανάλογη μείωση στην τελική τιμή του προϊόντος, καθώς συχνά σημειώνονται αυθαίρετες αυξήσεις. Ήδη υπάρχει σοβαρή υποψία ότι παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα αισχροκέρδειας στα καύσιμα, αφού η αύξηση της τιμής τους δεν αντιστοιχεί στην αύξηση της παγκόσμιας τιμής του πετρελαίου», υποδεικνύει.

ΔΗΠΑ: Αναγκαία τα μέτρα

Η Δημοκρατική Παράταξη χαιρετίζει τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι αποτελούν βήμα προς την ανακούφιση των πολιτών και την ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας.

Η Δημοκρατική Παράταξη, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της, Μάριος Καρογιάν στο ΡΙΚ, είχε καταθέσει τις προηγούμενες ημέρες συγκεκριμένες προτάσεις και εισηγήσεις για μέτρα ανακούφισης των πολιτών από την ακρίβεια στον Υπουργό Οικονομικών, κάποια εκ των οποίων έχουν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση.

«Ορισμένες από αυτές τις προτάσεις έχουν ήδη υιοθετηθεί από την κυβέρνηση, γεγονός που αναδεικνύει την έμπρακτη ανταπόκριση της ΔΗΠΑ στις ανάγκες της κοινωνίας», αναφέρει.

Στο πλαίσιο των εισηγήσεων της Δημοκρατικής Παράταξης, όπως ανέφερε ο κ. Καρογιάν περιλαμβάνονταν μέτρα όπως:

- η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό στο 5% για όλους τους οικιακούς καταναλωτές,

- η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης

- η εφαρμογή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε κρέας, πουλερικά και ψάρια.

Επιπλέον, η ΔΗΠΑ πρότεινε, όπως τόνισε , να μην τεθεί σε εφαρμογή η «πράσινη φορολογία», η οποία θα επιβάρυνε περαιτέρω τις τιμές των καυσίμων, καθώς και την επιδότηση από 25% έως 40% των απολαβών των εποχιακών εργαζομένων στον ξενοδοχειακό τομέα.