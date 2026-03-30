Οι μετοχές υποχωρούν στην Ασία, ενώ το Μπρεντ κατευθύνεται προς μήνα-ρεκόρ

Οι χρηματιστηριακές αγορές υποχώρησαν στην Ασία τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια παρατεταμένη σύγκρουση στον Κόλπο, η οποία έχει ήδη οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου προς μια μηνιαία άνοδο-ρεκόρ, προκαλώντας αύξηση του πληθωρισμού και κίνδυνο ύφεσης σε μεγάλο μέρος του πλανήτη.

Ο περιορισμός στη διέλευση από τα Στενά έχει εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των λιπασμάτων, των πλαστικών και του αλουμινίου, καθώς και των καυσίμων για αεροπλάνα και πλοία. Οι τιμές των τροφίμων, των φαρμάκων και των πετροχημικών προϊόντων αναμένεται επίσης να αυξηθούν.

Αυτό αποτελεί κακό οιωνό για την Ασία, καθώς μεγάλο μέρος της περιοχής εξαρτάται σε υψηλό βαθμό από την ενέργεια της Μέσης Ανατολής. Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei υποχώρησε κατά ακόμη 3,4%, με τις απώλειες για τον Μάρτιο να φτάνουν σχεδόν το 13%.

Η αγορά της Νότιας Κορέας σημείωσε πτώση 3% τη Δευτέρα, ενώ οι κινεζικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης έχασαν 0,2%. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 1,3%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq περιόρισαν τις αρχικές τους απώλειες. Στην Ευρώπη, τα συμβόλαια του EUROSTOXX 50 και του DAX υποχώρησαν κατά 0,7%, ενώ τα συμβόλαια του FTSE κατέγραψαν πτώση 0,4%.

Το πετρέλαιο Μπρεντ αυξήθηκε κατά 2% στα 114,90 δολάρια το βαρέλι, με τη μηνιαία άνοδό του να πλησιάζει το 59%, ξεπερνώντας την άνοδο που ακολούθησε την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ το 1990. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 1,8% στα 101,39 δολάρια, σημειώνοντας μηνιαία αύξηση 51%.

«Όσο περισσότερο παραμένουν κλειστά τα Στενά, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η μείωση των αποθεμάτων ασφαλείας, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δραματικές αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και άλλων εμπορευμάτων», προειδοποίησε ο Μπρους Κάσμαν, επικεφαλής οικονομολόγος της JPMorgan.

«Ένα σενάριο στο οποίο τα Στενά παραμένουν κλειστά για έναν ακόμη μήνα θα ήταν συμβατό με τιμές πετρελαίου κοντά στα 150 δολάρια ανά βαρέλι και περιορισμούς για τους βιομηχανικούς καταναλωτές ενέργειας», πρόσθεσε.

Η απειλή του πληθωρισμού έχει οδηγήσει τους επενδυτές να αναθεωρήσουν προς τα πάνω τις προσδοκίες για τα επιτόκια σχεδόν παντού. Οι αγορές πλέον προεξοφλούν αύξηση 12 μονάδων βάσης από τη Fed φέτος, σε σύγκριση με προσδοκίες για μειώσεις 50 μονάδων βάσης πριν από έναν μήνα.

Τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις, τη μεταποίηση και την απασχόληση στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα θα δώσουν εικόνα για την πορεία της οικονομίας. Οι θέσεις εργασίας εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 55.000 τον Μάρτιο, μετά τη σοκαριστική πτώση των 92.000 τον Φεβρουάριο, διατηρώντας την ανεργία στο 4,4%.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα στοιχεία της Τρίτης αναμένεται να δείξουν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,7% τον Μάρτιο από 1,9% τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι βασικές τιμές αναμένεται να παραμείνουν πιο σταθερές.

Το ενεργειακό σοκ, σε συνδυασμό με τις πιέσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς λόγω υψηλότερου κόστους δανεισμού και της ανάγκης για αυξημένες αμυντικές δαπάνες, έχει πλήξει τις αγορές κρατικών ομολόγων.

Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 44 μονάδες βάσης μέσα στον μήνα, φτάνοντας το 4,407%, ενώ οι αποδόσεις των διετών έχουν αυξηθεί κατά 50 μονάδες βάσης.

Σύμφωνα με το Reuters, η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές έχει τείνει να ενισχύει το δολάριο ΗΠΑ ως το πιο ρευστό νόμισμα παγκοσμίως. Επιπλέον, οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, κάτι που τους δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Ευρώπης και μεγάλου μέρους της Ασίας.

Ωστόσο, προειδοποιήσεις για πιθανή παρέμβαση από τις ιαπωνικές αρχές οδήγησαν το δολάριο να υποχωρήσει κατά 0,3% στα 159,74 γεν, αφού την περασμένη εβδομάδα ξεπέρασε το όριο των 160 για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2024.

Το ευρώ διατηρήθηκε στα 1,1513 δολάρια, κοντά στο χαμηλό του Μαρτίου στα 1,1409.

Στις αγορές εμπορευμάτων, ο χρυσός παρέμεινε σταθερός στα 4.493 δολάρια ανά ουγγιά, χωρίς να προσελκύσει ιδιαίτερη στήριξη ως ασφαλές καταφύγιο ή ως αντιστάθμιση έναντι των κινδύνων πληθωρισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ