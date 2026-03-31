Στη βουλή το νομοσχέδιο για φόρους στα καύσιμα- Έρχονται μειώσεις στα πρατήρια

Στη βουλή με τη μορφή του κατεπείγοντος κατατίθεται την Πέμπτη το νομοσχέδιο που ετοίμασε το Υπουργείο Οικονομικών για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης

Στόχος του νομοσχεδίου που προωθήθηκε στη βουλή είναι η ελάφρυνση του οικονομικού κόστους με το οποίο επιβαρύνονται το καταναλωτικό κοινό ως επίσης και οι επιχειρήσεις στη Δημοκρατία, στα πλαίσια της προώθησης πολιτικών άμβλυνσης των πληθωριστικών πιέσεων σε σχέση με την αύξηση που παρουσιάζουν οι τιμές της ενέργειας.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, το Υπουργικό Συμβούλιο στη Συνεδρία του στις 26/3/2026, έχει εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών, να καταθέσει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026» στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση με τη μορφή του κατεπείγοντος, και να επιφέρει αλλαγές σε αυτό αν κριθεί απαραίτητο, χωρίς επαναφορά του στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα πλαίσια επεξεργασίας του από την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι πολεμικές συγκρούσεις ΗΠΑ/Ισραήλ – Ιράν, επισημεαίνεται, αναπόφευκτα επιφέρουν σημαντικές αυξήσεις στο γενικό επίπεδο τιμών και πιο συγκεκριμένα στις αυξήσεις τιμών βασικών αγαθών, τόσο λόγω της αύξησης των τιμών καυσίμων όσο και της επικείμενης αύξησης των τιμών ηλεκτρισμού. Στο πλαίσιο της ανάγκης για άμβλυνση των πληθωριστικών πιέσεων και μείωση των οικονομικών επιβαρύνσεων για καταναλωτές και επιχειρήσεις στη Δημοκρατία, προωθείται το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026». Το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή μειωμένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα προϊόντα των κλάσεων 1), 2), 3) και 4) του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού Νόμου, με στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας και τη συγκράτηση των τιμών.

Όπως επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ενημέρωσή της προς το Eurogroup, ημερομηνίας 18/3/2026, με τίτλο «Energy measures to attenuate the impact of the current spike in energy prices», για την αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης δύναται να εξεταστούν βραχυπρόθεσμα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, τα οποία να είναι στοχευμένα, προσωρινού χαρακτήρα, δημοσιονομικά κοστολογημένα και να μην ενθαρρύνουν αχρείαστη αύξηση της ζήτησης καυσίμων.

Στα πλαίσια αυτά η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης στους ελάχιστους συντελεστές βάσει του κοινοτικού κεκτημένου (κατά 8,33 σεντ το λίτρο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ - βενζίνη από €0,429/λίτρο σε €0,359/λίτρο και πετρέλαιο κίνησης από €0,40/λίτρο σε €0,33/ λίτρο) για τους μήνες Απρίλιο 2026 - Ιούνιο 2026. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε ποσό ύψους €18,6 εκατ.

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η Πρόταση αφορά στην εφαρμογή μειωμένων συντελεστών, στα κατώτατα όρια που επιτρέπει η κοινοτική Οδηγία, (Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας).