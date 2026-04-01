Εκκίνηση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ωκεανών – Στο τραπέζι η νέα στρατηγική της ΕΕ για τις θάλασσες

Κώστας Καδής

Για πρώτη φορά συνεδριάζει στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ωκεανών, με στόχο να θέσει τις βάσεις για τη μελλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ωκεανούς και τη γαλάζια οικονομία

Την εναρκτήρια συνεδρίασή του πραγματοποιεί στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ωκεανών, μια νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που έχει συσταθεί για να στηρίξει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συμφώνου για τους ωκεανούς.

Υπό την προεδρία του Επιτρόπου Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή, το συμβούλιο συγκεντρώνει 28 κορυφαίους εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την Ευρώπη. Στη σύνθεσή του περιλαμβάνονται εκπρόσωποι επιχειρηματικών και εμπορικών ενώσεων, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων και οργανώσεων νεολαίας.

Κοινή αποστολή των μελών είναι η παροχή στρατηγικής καθοδήγησης για την υλοποίηση των στόχων του συμφώνου για τους ωκεανούς. Στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας των ωκεανών, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γαλάζιας οικονομίας, η ανθεκτικότητα των παράκτιων περιοχών, η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, η ασφάλεια στη θάλασσα και η ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης των ωκεανών.

Η πρώτη σύνοδος επικεντρώνεται στην ανταλλαγή απόψεων, στον καθορισμό στρατηγικών προτεραιοτήτων και στη διαμόρφωση του μελλοντικού προγράμματος εργασίας του συμβουλίου, θέτοντας τα θεμέλια για τον μακροπρόθεσμο ρόλο του.

Τα 28 μέλη επελέγησαν μέσω ανοικτής πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων, με στόχο τη διασφάλιση ευρείας εκπροσώπησης και πολυφωνίας. Όπως επισημαίνεται, το διαφορετικό υπόβαθρο των εμπειρογνωμόνων επιτρέπει τη διαμόρφωση πολιτικών που βασίζονται τόσο στην επιστημονική τεκμηρίωση όσο και στην πρακτική εμπειρία.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του, το συμβούλιο αναμένεται να συνεργαστεί στενά με υφιστάμενους θεσμούς και πλατφόρμες, όπως τα γνωμοδοτικά συμβούλια αλιείας και το Ευρωπαϊκό Γαλάζιο Φόρουμ, προωθώντας μια συντονισμένη και πολυσυμμετοχική προσέγγιση για τη διαχείριση των ωκεανών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

