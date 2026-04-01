Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Έξω φρενών η ΕΔΕΚ με Δρουσιώτη: Είναι φαντασιόπληκτος, ταυτίζεται με Τουρκία στο Κυπριακό - Επίθεση και στο Volt

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι οι αναφορές που το εμπλέκουν σε «δήθεν συνομωσίες» δεν είναι τυχαίες, συνδέοντάς τες με την προεκλογική περίοδο

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε η ΕΔΕΚ στις αναφορές του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, κάνοντας λόγο για «ανυπόστατους ισχυρισμούς» και «σενάρια νοσηρής φαντασίας», ενώ διαμηνύει ότι «δεν πρόκειται να σιγήσει».

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι οι αναφορές που το εμπλέκουν σε «δήθεν συνομωσίες» δεν είναι τυχαίες, συνδέοντάς τες με την προεκλογική περίοδο και υποστηρίζοντας ότι η ΕΔΕΚ «ενοχλεί» συγκεκριμένους σχεδιασμούς.

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΕΔΕΚ

Μάταιος ο κόπος των φαντασιόπληκτων, η ΕΔΕΚ δεν πρόκειται να σιγήσει
Όταν άτομα του δημόσιου βίου σαν τον Μακάριο Δρουσιώτη, που ταυτίζονται με τις τουρκικές θέσεις στο Κυπριακό και εργολαβικά για δεκαετίες προσπαθούν να αποενοχοποιήσουν την Τουρκία, δύο μήνες πριν τις εκλογές πιάνουν την ΕΔΕΚ στο στόμα τους, εμπλέκοντας την σε δήθεν «συνομωσίες», εύλογα εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ΕΔΕΚ ενοχλεί τους σχεδιασμούς τους και πρέπει να πληγεί.
Το πιο πάνω συμπέρασμα ενισχύεται από το γεγονός ότι ο Δρουσιώτης είναι υποψήφιος βουλευτής με ένα κόμμα που προωθεί την εθνικά αναξιοπρεπή συνθηκολόγηση.
Μάταιος ο κόπος τους, οι ίντριγκες τους και οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί τους. 
Η ΕΔΕΚ δεν πρόκειται να σιγήσει. 
Θα είναι απέναντι τους, ανάχωμα στο ξεπούλημα της πατρίδας.
Επί της ουσίας, η πολιτεία, οι αρμόδιες αρχές, η ίδια η εκτελεστική εξουσία, θεσμικά και επίσημα, οφείλουν να αντιδράσουν δραστικά και σύντομα. Δεν είναι δυνατό, ο Δρουσιώτης να διασύρει ανθρώπους, θεσμούς και να αφήνεται να προκαλεί επί σκοπού αναταράξεις πλάθοντας σενάρια νοσηρής φαντασίας.
Οι εξωφρενικοί ισχυρισμοί του φαντασιόπληκτου Δρουσιώτη πρέπει να διερευνηθούν πάραυτα και σε βάθος από τις αρμόδιες αρχές.
Είναι απαράδεκτο να κυριαρχούν στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα οι εν λόγω ισχυρισμοί και να αφήνονται οι ανάλογες εντυπώσεις, χωρίς να είναι γνωστή η αλήθεια. 
Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 1 Απριλίου 2026

