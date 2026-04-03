Τουρισμός: Σε ελεύθερη πτώση κρατήσεις και πληρότητες

Mειωμένη κατά 40% είναι η ροή νέων κρατήσεων στα ξενοδοχεία της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, την ίδια ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστικών καταλυμάτων σε Αγία Νάπα και Πρωταρά προγραμματίζουν την επαναλειτουργία τους, κάποια αυτές τις μέρες, και κάποια άλλα μέχρι τα μέσα Απριλίου.

Πάντως, οι πληρότητες με τις οποίες επαναλειτουργούν οι πλείστες μονάδες στα δύο τουριστικά θέρετρα της επαρχίας είναι αισθητά μειωμένες, μέχρι 40%-50%, σε σχέση με τις πληρότητες που υπήρχαν κατά την περσινή εκκίνηση της τουριστικής περιόδου, γεγονός που μόνο προβληματισμό προκαλεί στους φορείς του τουρισμού κι ευρύτερα στους επιχειρηματίες της επαρχίας.

Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν πως όσο συνεχίζεται η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, τόσο η κατάσταση στην κατ’ εξοχή τουριστική επαρχία της χώρας μας (και στις υπόλοιπες επαρχίες βέβαια), θα παραμένει δύσκολη, καθότι οι επιπτώσεις είναι αλυσιδωτές. Και τούτο, διότι δεν είναι μόνο η ξενοδοχειακή βιομηχανία που πλήττεται από τον πόλεμο, αλλά και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που στηρίζονται από τον τουρισμό. Και στην επαρχία της Αμμοχώστου, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Αγ. Νάπα και τον Πρωταρά, εξαρτώνται αποκλειστικά από την τουριστική κίνηση. Παράλληλα, σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται και οι χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι λοιποί υπάλληλοι που εργοδοτούνται σε τουριστικές επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου Παναγιώτης Κωνσταντίνου, δήλωσε χθες στον "Π" ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός των ξενοδοχείων στην επαρχία που έχουν παρατείνει την επαναλειτουργία τους, αναμένοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, η συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδόχων θα τηρήσουν τις αρχικές εξαγγελίες τους για επαναλειτουργία των μονάδων τους, είτε αρχές Απριλίου, είτε μέχρι τα μέσα του μήνα, έτσι ώστε να μην εκτεθούν απέναντι στους συνεργάτες τους και κυρίως απέναντι στους ξένους τουριστικούς πράκτορες. Περαιτέρω, οι ξενοδόχοι θέλουν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, προκειμένου να στείλουν το μήνυμα στις διάφορες αγορές του εξωτερικού, πως η ελεύθερη Αμμόχωστος και η Κύπρος γενικότερα παραμένει ασφαλής προορισμός, έτοιμος να υποδεχτεί τους ξένους επισκέπτες.

Τι γίνεται μετά τον Απρίλιο;

Ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι τα ξενοδοχεία της επαρχίας Αμμοχώστου, παρά τις μειωμένες πληρότητες, θα επαναλειτουργήσουν με τη στήριξη του κράτους σε σχέση με τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, αφού όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση, ένα από τα μέτρα στήριξης που τίθεται σ' εφαρμογή (το οποίο αφορά τις μονάδες σ’ όλη την Κύπρο), είναι και η καταβολή του 30% του μισθού των υπαλλήλων από το κράτος για τον μήνα Απρίλιο.

«Εφόσον, όμως, η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος μηνός, ως ΠΑΣΥΞΕ θα πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα με το κράτος για το πώς θα διαχειριστούμε τους επόμενους μήνες», επεσήμανε.

Μειώθηκαν οι ακυρώσεις

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου προόσθεσε πως το τελευταίο διάστημα έχουν μειωθεί οι ακυρώσεις κρατήσεων στα ξενοδοχεία της επαρχίας και δεν είναι στη συχνότητα με την οποία γινόντουσαν τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Εξακολουθούμε να παίρνουμε ακυρώσεις, αλλά σε μικρότερο βαθμό, οι οποίες αφορούν, κατά κύριο λόγο, τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, ενώ σε πολύ μικρότερους αριθμούς είναι οι ακυρώσεις για τους καλοκαιρινούς μήνες. Όσον αφορά το Πάσχα των Καθολικών, που είναι την ερχόμενη Κυριακή, 5 Απριλίου, ο Π. Κωνσταντίνου είπε ότι έγιναν κάποιες κρατήσεις από Καθολικούς επισκέπτες σε ξενοδοχεία της περιοχής, όχι όμως στον βαθμό που ανέμεναν οι ξενοδόχοι πριν από την έναρξη του πολέμου.