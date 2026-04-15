ΔΝΤ: Στο 3% η ανάπτυξη κυπριακής οικονομίας το 2026

Επιβράδυνση της ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το 2026 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο World Economic Outlook που δημοσιεύτηκε την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη εκτιμάται στο 3% το 2026, από 3,8% το 2025, ενώ αναμένεται σταθεροποίηση του ρυθμού μεγέθυνσης στο 3% για τα επόμενα έτη. Στο WEO Οκτωβρίου 2025, το ΔΝΤ ανέμενε ρυθμό ανάπτυξης 2,8% για την Κύπρο το 2026.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 2,6% το 2026 από 0,8% το 2025 ενώ για το 2027 αναμένεται υποχώρησή του στο 1,6%. Τον Οκτώβριο του 2025, αναμενόταν πληθωρισμός 1,6% για την Κύπρο για το τρέχον έτος.

Όσον αφορά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, προβλέπεται έλλειμμα 9,3% του ΑΕΠ από 8,1% το 2025, ενώ περαιτέρω διεύρυνση αναμένεται το 2027 φθάνοντας στο10,3%. Στις προηγούμενες εκτιμήσεις του για την Κύπρο, το ΔΝΤ ανέμενε έλλειμμα 9,1% του ΑΕΠ για το 2026.

Αναφορικά με την ανεργία, αναμένεται να αυξηθεί στο 4,6% το 2026 από 4,4% το 2025 ενώ για το 2027 θα ανέλθει στο 4,7%. Τον Οκτώβριο του 2025 προβλεπόταν ποσοστό ανεργίας 4,7% για την Κύπρο το 2026.

Υποβάθμιση εκτιμήσεων για ευρωζώνη και παγκόσμια οικονομία

Το ΔΝΤ υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη της ευρωζώνης για το 2026 στο 1,1% από 1,4%.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ και των ζημιών στις υποδομές στη Μέση Ανατολή έχει ουσιαστικά φρενάρει την ανάκαμψη των μεγάλων οικονομιών του κόσμου.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μείωσε την Τρίτη την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026, προειδοποιώντας ότι η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να «εκτραπεί» λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η σύγκρουση οδηγεί σε ψηλότερες τιμές ενέργειας.

Η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 3,1% φέτος. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 3,3% που είχε προβλεφθεί τον Ιανουάριο, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.