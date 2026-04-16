Μείωση 30% στις αφίξεις τουριστών τον Μάρτιο λόγω του πολέμου- Δυσοίωνες οι προοπτικές

Οι αφίξεις των τουριστών στην Κύπρο μειώθηκαν 30% τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τετάρτη ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTTA), Χρίστος Χρίστου, προσθέτοντας ότι παρουσιάζουν σημαντική μείωση κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο Απριλίου και τον Μάιο.

Ο κ. Χρίστου μιλούσε στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου του Συνδέσμου στη Λευκωσία με την ευκαιρία της Έκθεσης TRAVEL EXPO CYPRUS 2026.

Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση, ο κ. Χρίστου είπε ότι κάποιες αερογραμμές έχουν μειώσει τις πτήσεις τους για το καλοκαίρι επειδή επηρεάζονται από τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή.

Αναφερόμενος στις κρατήσεις των Κυπρίων για το καλοκαίρι, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυξημένο ενδιαφέρον».

Σε ό,τι αφορά την έκθεση TRAVEL EXPO CYPRUS 2026, ο αντιπρόεδρος του ACTTA είπε ότι αυτή θα διεξαχθεί στις 17-19 Απριλίου στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία, με συμμετοχές από την Κύπρο και το εξωτερικό, με δυναμική παρουσία φορέων και οργανισμών αλλά και με πληθώρα επιλογών που καλύπτουν κάθε ταξιδιωτική ανάγκη.

«Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να εμπνεύσουμε το κοινό να ταξιδέψει, να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τις προσφορές που θα παρουσιαστούν στην έκθεση», τόνισε.

Η εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Τουρισμού, Μαρία Σωκράτους, ανέφερε ότι η έκθεση αποτελεί τη μοναδική τουριστική έκθεση που πραγματοποιείται στην Κύπρο και συνεχώς αναβαθμίζεται με τη συμμετοχή και ξένων εκθετών και με την ανάδειξη σύγχρονων και καινοτόμων μορφών τουρισμού, όπως οι διάφοροι τομείς ειδικών ενδιαφερόντων.

Το κοινό που θα επισκεφθεί την έκθεση θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί τόσο για τις ειδικές μορφές τουρισμού (πολιτιστικός, αθλητικός, γαστρονομικός τουρισμός) όσο και για τις ευκαιρίες που παρέχονται για εσωτερικό τουρισμό.

Από την πλευρά της, η Αθηνά Σφακουρή, διευθύντρια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) στην Κύπρο, είπε ότι πέραν των 500.000 Κυπρίων επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα.