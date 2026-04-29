Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Συνεχίζονται οι ενεργειακοί σχεδιασμοί με Chevron, ENI και Total

Τη συνέχιση των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις εταιρείες Chevron, ENI και Total, στη βάση του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του προσερχόμενος σε επετειακό συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει αναφορές του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας σχετικά με έρευνες στην κυπριακή θαλάσσια περιοχή, αλλά και το κατά πόσο αυτές σχετίζονται με τις πρόσφατες τοποθετήσεις του για το κυπριακό φυσικό αέριο.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει τους λόγους των συγκεκριμένων δηλώσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Λευκωσία συνεχίζει να ενεργεί «πάντοτε στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982».

Παράλληλα σημείωσε ότι ο ενεργειακός σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη με τις εταιρείες Chevron, ENI και Total, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι σύντομα ενδέχεται να υπάρξουν δημόσιες ανακοινώσεις για ενδιαφέρον εταιρειών που αφορά νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ.

Αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία με τον Λίβανο για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, σημειώνοντας ότι εκκρεμούσε για χρόνια και πλέον έχει προχωρήσει, ενώ υπογράμμισε ότι οι ενεργειακοί σχεδιασμοί συνεχίζονται στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι οι εξελίξεις από το 2022, όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη, έχουν αυξήσει τη γεωστρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία –όπως είπε– μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη.

Ερωτηθείς για ενδεχόμενο νέου γύρου αδειοδότησης στην κυπριακή ΑΟΖ, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαβουλεύσεις και «θα πράξει ανάλογα με τις εξελίξεις».