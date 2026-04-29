Απορρίπτει την πρόταση του Ιράν ο Τραμπ – «Δεν θα άρω τον ναυτικό αποκλεισμό χωρίς συμφωνία για τα πυρηνικά»

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12 την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το καθεστώς της Τεχεράνης να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα καθησυχάζει τις ανησυχίες των ΗΠΑ για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Με τις δηλώσεις αυτές, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε επισήμως την ιρανική πρόταση που διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η οποία προέβλεπε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αποκλεισμού ως πρώτο βήμα, μεταθέτοντας τις πυρηνικές συνομιλίες για αργότερα.

«Ασφυξία» μέσω του αποκλεισμού

Ο Τραμπ εμφανίστηκε πεπεισμένος για την αποτελεσματικότητα της οικονομικής και ναυτικής πίεσης, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για να περιγράψει την κατάσταση στην Τεχεράνη.

«Ο ναυτικός αποκλεισμός, σε κάποιο βαθμό, είναι πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς. Οι Ιρανοί ασφυκτιούν – σαν καλοθρεμμένο γουρούνι. Και θα γίνει χειρότερο γι’ αυτούς. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα», δήλωσε.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η επιθυμία της Τεχεράνης για συμφωνία πηγάζει από την ανάγκη άρσης των κυρώσεων.

«Θέλουν μια συμφωνία. Δεν θέλουν να διατηρήσω τις κυρώσεις. Εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό (να άρω τις κυρώσεις) γιατί δεν θέλω να έχουν πυρηνικά όπλα», σημείωσε.

Προειδοποίησε επίσης ότι οι πετρελαϊκές υποδομές της χώρας κινδυνεύουν με κατάρρευση, καθώς τα αποθέματα και οι αγωγοί του Ιράν «πρόκειται να εκραγούν σύντομα» λόγω της αδυναμίας εξαγωγής πετρελαίου εξαιτίας του αποκλεισμού.

Το στρατιωτικό σχέδιο της CENTCOM

Παρά την προτίμηση του Τραμπ στον ναυτικό αποκλεισμό, πηγές με γνώση των λεπτομερειών αποκάλυψαν ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχει ήδη προετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν.

Στόχος της επιχείρησης, η οποία θα περιλαμβάνει στόχους υποδομών, είναι να σπάσει το τρέχον αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και να αναγκάσει το ιρανικό καθεστώς να επιστρέψει στο τραπέζι με μεγαλύτερη διάθεση για υποχωρήσεις.

Οι ίδιες πηγές διευκρίνισαν ότι ο Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμα εντολή για στρατιωτική δράση, προτιμώντας να δει αν το Ιράν θα παραδοθεί υπό την πίεση του αποκλεισμού, αλλά εξετάζει σοβαρά το πολεμικό σχέδιο ως εναλλακτική.

