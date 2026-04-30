Νάσιος Ορεινός: Ρευστότητα, απογοήτευση και κρυφή ψήφος φέρνουν οριακή αναμέτρηση στις Βουλευτικές εκλογές [ηχητικό]

Λίγες μόλις ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, ο εκλογικός αναλυτής και ακαδημαϊκός Νάσιος Ορεινός καταγράφει μια εικόνα έντονης ρευστότητας και διάχυτης δυσαρέσκειας στο εκλογικό σώμα, με καθοριστικές επιπτώσεις στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του Πολίτη 107.6 και 97.6, ο κ. Ορεινός επισημαίνει ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση διαμορφώνεται από τις ιδιαιτερότητες της εποχής της. Όπως αναφέρει, σε παλαιότερες εκλογές κυριαρχούσαν ζητήματα όπως η οικονομία και το Κυπριακό, ενώ σήμερα στο επίκεντρο βρίσκονται η διαφθορά και η έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με περισσότερους τσακωμούς και λιγότερη ουσιαστική συζήτηση θέσεων.

Σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που αναμένεται να κρίνουν την κάλπη, ο Νάσιος Ορεινός υποδεικνύει ότι πέραν των αναποφάσιστων, της λεγόμενης κρυφής ψήφου και του συναισθηματικού παράγοντα που επηρεάζεται από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, αναδύονται δύο νέα στοιχεία. Το πρώτο είναι η τακτικιστική ψήφος, δηλαδή η στρατηγική επιλογή κόμματος από μερίδα ψηφοφόρων με στόχο τη διαμόρφωση συγκεκριμένου πολιτικού αποτελέσματος. Το δεύτερο αφορά τα επίπεδα ικανοποίησης από το έργο του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με βάση δημοσκοπικά δεδομένα που επικαλείται, ένα ποσοστό μεταξύ 70% και 75% των πολιτών εμφανίζεται δυσαρεστημένο από τον Πρόεδρο, ενώ μόλις το 25% με 30% δηλώνει ικανοποιημένο. Ο Νάσιος Ορεινός σημειώνει ότι η απομόνωση αυτού του υψηλού ποσοστού δυσαρέσκειας αποκαλύπτει μια αναντιστοιχία με τις επιδόσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει, σε δημοσκόπηση του Μαρτίου το ΑΚΕΛ καταγράφεται στο 21%, το ΑΛΜΑ στο 12%, ο ΔΗΣΥ στο 14% και το ΒΟΛΤ κοντά στο 4%. Κατά τον ίδιο, τα ποσοστά αυτά είναι χαμηλότερα από ό,τι θα ανέμενε κανείς με βάση το εύρος της δυσαρέσκειας, γεγονός που συνιστά πολιτικά αξιοσημείωτο εύρημα.

Ο Νάσιος Ορεινός τονίζει ότι το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε ένα περιβάλλον τόσο έντονης δυσαρέσκειας προς την εκτελεστική εξουσία, τα κόμματα που θα εκφράσουν πιο καθαρά αντιπολιτευτικό λόγο είναι πιθανό να ευνοηθούν εκλογικά.

Περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων, σύμφωνα με τον εκλογικό αναλυτή, δείχνει ότι εάν απομονωθεί το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν «καθόλου ικανοποιημένοι» από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, το οποίο ανέρχεται περίπου στο 35%, τότε το ΑΚΕΛ συγκεντρώνει 31%, το ΑΛΜΑ 14% και ο ΔΗΣΥ 9%. Ο ίδιος εκτιμά ότι τα ευρήματα αυτά ενισχύουν το ενδεχόμενο μιας ιδιαίτερα οριακής εκλογικής αναμέτρησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Νάσιος Ορεινός συμφωνεί με την εκτίμηση ότι, εφόσον το ΑΚΕΛ καταφέρει να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της αντικυβερνητικής ψήφου, το αποτέλεσμα ενδέχεται να εξελιχθεί σε πραγματικό ντέρμπι ψήφο με ψήφο.

Ακούστε την παρέμβαση του Νάσιου Ορεινού, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 30-04-2026 ΝΑΣΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ