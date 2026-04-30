Η έλλειψη κρέατος στα κατεχόμενα φέρνει αυξήσεις τιμών και «λαθρεμπόριο» από την ε/κ πλευρά

Μόνο το 1/3 των αναγκαίων σε κρέας στα κατεχόμενα καλύπτεται από «εγχώρια» παραγωγή κι αυτό αυξάνει τις τιμές, ειδικά του κόκκινου κρέατος, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε «λαθρεμπόριο» από την ε/κ πλευρά, διαπιστώθηκε χθες στην έκτακτη συνέλευση που είχαν η «ένωση κρεοπωλών» με το «επιμελητήριο μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Κίπρις, ο πρόεδρος της «ένωσης κρεοπωλών», Ρασίτ Σένκαγια δήλωσε ότι το 2025, 137.000 μικρά ζώα και 18.500 μεγάλα ζώα σφαγιάστηκαν σε σφαγεία, που αντιστοιχούν σε περίπου 7,7 εκατομμύρια κιλά παραγωγής κρέατος, η οποία καλύπτει μόνο το ένα τρίτο των αναγκών της χώρας.

Δεν μπορεί να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός λόγω του άγνωστου αριθμού ζώων έτοιμων για σφαγή, πρόσθεσε ο Σένκαγια και ζήτησε η σφαγή να πραγματοποιείται από ένα μόνο κέντρο χρησιμοποιώντας ένα συνεταιριστικό μοντέλο, να καταγράφονται όλα τα ζώα πριν από τη σφαγή και το υπόλοιπο ζωικό κεφάλαιο να καλύπτεται μέσω ταχέων εισαγωγών.

Είπε ότι οι αυξήσεις των τιμών πηγάζουν από την ανεπαρκή προσφορά και ως λύση υπέδειξε το μοντέλο συνεταιρισμού που έχουν τόσο η ένωση κτηνοτρόφων όσο και το επιμελητήριο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το σημαντικό, σημείωσε, είναι να προσδιοριστεί επειγόντως ο αριθμός των ζώων έτοιμων για σφαγή».

«Το 60-65% των αναγκών της χώρας σε κρέας καλύπτεται από τη νότια Κύπρο και το 35-40% από την εγχώρια παραγωγή» είπε αναφερόμενος στις ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές, αντίστοιχα. «Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας. Γιατί καλύπτουμε αυτή την ανάγκη από το νότο; Δεν πρόκειται για εισαγωγή υπό παράνομες και ανθυγιεινές συνθήκες» αναρωτήθηκε.

Κατά τον Σένκαγια, και ο σύνδεσμος παραγωγών και κτηνοτρόφων εκτιμά πως «το ήμισυ των αναγκών καλύπτεται από τον νότο. Γιατί λοιπόν να μην καλύψουμε εμείς οι ίδιοι αυτή την ανάγκη;» Η λύση, είπε ο Σένκαγια, βρίσκεται στην «εγχώρια» παραγωγή και στις ελεγχόμενες εισαγωγές.

Ο Σενκάγια υποστήριξε ότι εάν οι ανάγκες στα κατεχόμενα σε κρέας δεν καλύπτονται, αυτό σημαίνει ότι «η μετατόπιση της οικονομίας προς τα νότια γίνεται ανεκτή» και επέκρινε την «κυβέρνηση» και τον «υπουργό γεωργίας» ότι επιτρέπουν εν γνώσει τους το λαθρεμπόριο .

ΚΥΠΕ