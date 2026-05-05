«Ήμουν εκεί και ψήφιζα μία μέρα πριν το γάμο μου»: Ο Φειδίας απάντησε στις επικρίσεις για άγνοια σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Σε δημόσια τοποθέτηση προχώρησε ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, επιχειρώντας να απαντήσει στις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε πρόσφατη συνέντευξή του, κατά την οποία καταγράφηκε κενό γνώσης σε ζητήματα που αφορούν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Μιλώντας στην εκπομπή «ΑΙΧΜΕΣ» του τηλεοπτικού σταθμού Ωμέγα και στον Σωτήρη Παρούτη, ο κ. Παναγιώτου παραδέχθηκε ότι τη δεδομένη στιγμή δεν ήταν σε θέση να αναλύσει τις λεπτομέρειες των οικονομικών μεγεθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας στην κριτική που τον χαρακτήρισε «απροετοίμαστο» και «ανεύθυνο». Παράλληλα, επιχείρησε να δώσει το πλαίσιο υπό το οποίο έγινε η επίμαχη δήλωση, επισημαίνοντας ότι η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε την παραμονή του γάμου του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, παρά την προσωπική πίεση και την έλλειψη εξειδικευμένης προετοιμασίας εκείνη τη στιγμή, η κοινοβουλευτική του παρουσία παρέμεινε ουσιαστική, δίνοντας έμφαση στις ψηφοφορίες που αφορούν την Κύπρο. «Την ώρα που ψηφίζαμε, ψηφίσαμε σωστά πράγματα για να έρθουν λεφτά στην Κύπρο, όπως για την Αμμόχωστο και τους πρόσφυγες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η πολιτική του ομάδα διασφάλισε την ορθότητα της στάσης του.

Σε ανάλογο τόνο, σημείωσε «Είχα άγνοια για τον προϋπολογισμό λόγω της ημέρας, αλλά το ότι ήμουν εκεί και ψήφιζα μία μέρα πριν το γάμο μου, νομίζω μετράει ως υπεύθυνη στάση».

Πέραν της παραδοχής του σφάλματος, ο ευρωβουλευτής υπερασπίστηκε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον πολιτικό του ρόλο, τονίζοντας ότι επιδιώκει να λειτουργεί πέρα από τα παραδοσιακά πολιτικά στεγανά. Όπως ανέφερε, στόχος του είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, υποστηρίζοντας ότι ο διαχωρισμός αυτός συντηρείται τεχνητά από τα κόμματα.

Κλείνοντας, απηύθυνε μήνυμα προς όσους αμφισβητούν την επάρκειά του λόγω απουσίας ακαδημαϊκών τίτλων, σημειώνοντας πως στην ιστορία «άνθρωποι χωρίς πτυχία έκαναν επαναστάσεις και άλλαξαν τον κόσμο».