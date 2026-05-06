Υποψήφιος ετών 89 στη Λεμεσό – Δεν θέλει «ξένες πλάτες» ο Χριστάκης Ροτσίδης

Ο 89χρονος Χριστάκης Ροτσίδης υπέβαλε σήμερα, Τετάρτη, την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του, για την εκλογική περιφέρεια Λεμεσού, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να εκλεγεί με τη δική του δύναμη.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά την υποβολή της υποψηφιότητας του, στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, «έθεσα υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος βουλευτής, γιατί θέλω να εκλεγώ με τη δική μου δύναμη και όχι με ξένες πλάτες».

Αναφέρθηκε, επίσης, στο Κυπριακό, λέγοντας πως «είναι θέμα εισβολής και κατοχής και όχι θέμα μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων».

Ο 89χρονος Χριστάκης Ροτσίδης

Φωτογραφία: ΠΟΛΙΤΗΣ

Πηγή: ΚΥΠΕ