Νίκος Χριστοδουλίδης από το Κισινάου: Το μέλλον της Μολδαβίας είναι ευρωπαϊκό

Το μέλλον της Μολδαβίας είναι ευρωπαϊκό, δήλωσε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης το Σάββατο, μετά από συνάντηση με την Μολδαβή ομόλογό του Μάια Σάντου στο Κισινάου, κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψη Κύπριου Προέδρου στη χώρα.

Η κ. Σάντου δήλωσε ότι η Μολδαβία θαυμάζει την πορεία της Κύπρου, εκφράζοντας τη θέση ότι η χώρα της αξίζει την ίδια ευκαιρία για σταθερότητα, ευημερία και ειρήνη και ότι η ένταξη στην ΕΕ είναι το πιο σημαντικό έργο για τη χώρα της, η οποία προχωρά σε πολλές μεταρρυθμίσεις προς αυτόν τον σκοπό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Μολδαβία το Σάββατο, όπου συναντήθηκε με την Μολδαβή ομόλογό του Μάια Σάντου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μετά την επίσημη τελετή υποδοχής, οι δύο Πρόεδροι είχαν συνάντηση, την οποία ακολούθησαν δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Στις δηλώσεις του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι αυτή ήταν η πρώτη του επίσκεψη στη χώρα, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποκάλεσε την Πρόεδρο Σάντου «πραγματική Ευρωπαία», σημειώνοντας ότι αντιπροσωπεύει την ανθεκτικότητα και τη δύναμη του μολδαβικού λαού.

«Και σήμερα, στις 9 Μαΐου, καθώς γιορτάζουμε τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - του μεγαλύτερου πολιτικού εγχειρήματος που συνεχίζει να αναπτύσσεται, να ενσωματώνεται, να εμπνέει - γιορτάζουμε επίσης το θάρρος, τη δύναμη και την επιμονή του μολδαβικού λαού», είπε, προσθέτοντας ότι η καρδιά του ευρωπαϊκού οράματος, όπως αποτυπώθηκε από τους μεγάλους Ευρωπαίους ιδρυτές, «είναι ζωντανή και ακμάζει εδώ στη Μολδαβία».

Δεν είναι τυχαίο, είπε, ότι αυτή η πρώτη επίσημη διμερής επίσκεψη στη χώρα από Κύπριο Πρόεδρο πραγματοποιείται την Ημέρα της Ευρώπης. Είπε επίσης ότι δεν ήταν τυχαίο για δύο βασικούς λόγους.

«Ο πρώτος είναι ότι η Κύπρος έχει θέσει τη Διεύρυνση στον πυρήνα της Κυπριακής Προεδρίας. Το κατευθυντήριο μας όραμα είναι μια «Αυτόνομη Ένωση, Ανοιχτή στον Κόσμο» και αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας και του ανοίγματος είναι η διεύρυνση», είπε.

Είπε ότι η πορεία της Κύπρου προς την ένταξή της το 2004 «ήταν το πιο σημαντικό εθνικό έργο στη σύγχρονη ιστορία μας». «Μετατόπισε και εκσυγχρόνισε τη χώρα, βελτίωσε την ποιότητα ζωής των Κυπρίων και μας εδραίωσε σταθερά στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Έφερε ευημερία, ευκαιρίες, ανάπτυξη. Έναν ασφαλή χώρο», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό είναι το μέλλον που περιμένει τη Μολδαβία. «Αυτό είναι το μέλλον που εργαζόμαστε μαζί για να κάνουμε πραγματικότητα. Και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνουμε. Έχουμε ενεργήσει αποφασιστικά για αυτόν τον κοινό στόχο», είπε.

Σημείωσε ότι η Μολδαβία έχει σημειώσει «αξιοσημείωτη πρόοδο» από τότε που της χορηγήθηκε το καθεστώς της υποψήφιας χώρας τον Ιούνιο του 2022, σημειώνοντας ότι αυτή ήταν «πραγματική απόδειξη της δέσμευσης της Μολδαβίας». «Από την αρχή της Προεδρίας μας, έχουμε συμμετάσχει ενεργά, συνεργαζόμενοι στενά με τη Μολδαβία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία τις τεχνικές προετοιμασίες για τις υπόλοιπες διαπραγματευτικές ομάδες», δήλωσε ο Πρόεδρος.

Είπε ότι η Υπουργική Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο - η πρώτη για τη Μολδαβία για τη διεύρυνση από την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων το 2024 - χρησίμευσε ως σαφής απόδειξη της δέσμευσης της ΕΕ στην πορεία της Μολδαβίας. «Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας παραμένει η επίσημη έναρξη των διαπραγματευτικών ομάδων, ξεκινώντας με την Ομάδα 1 (Βασικά Στοιχεία), τον Ιούνιο. Αυτές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των ενταξιακών διαπραγματεύσεων - κράτος δικαίου, μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, θεμελιώδη δικαιώματα. Είμαι βέβαιος ότι, ενώνοντας τις δυνάμεις μου, αυτός ο στόχος είναι εφικτός», είπε.

Σημείωσε ότι η διεύρυνση είναι μια διαδικασία που βασίζεται στην αξιοκρατία και όταν υποψήφιες χώρες όπως η Μολδαβία επιτυγχάνουν αποτελέσματα, «πρέπει να το κάνουμε κι εμείς».

Παράλληλα με αυτές τις διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε, «επικεντρωνόμαστε σε αποτελέσματα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στον μολδαβικό λαό. Μέσω του Σχεδίου Ανάπτυξης της ΕΕ, διασφαλίζουμε ότι τα οφέλη της ευρωπαϊκής πορείας της Μολδαβίας θα φτάσουν σε κοινότητες σε όλη τη χώρα».

Πράγματι, είπε, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση βασικών μεταρρυθμίσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα απελευθέρωσε άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ για να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για την οικονομία της Μολδαβίας. «Αυτή η επένδυση δεν είναι απλώς ένα ποσό, αλλά μια δέσμευση για την ενίσχυση της οικονομίας σας, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών σας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής τεχνολογίας που θα επιτρέψουν στους νέους σας να ευδοκιμήσουν εδώ στην πατρίδα τους», είπε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε επίσης ότι η διμερής σχέση των δύο χωρών «αναπτύσσεται επίσης». Μετά τις συζητήσεις των δύο στη Λευκωσία τον περασμένο Δεκέμβριο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της κ. Σάντου, είπε, «είμαι στην ευχάριστη θέση να σημειώσω ότι έχουν ξεκινήσει επίσημα οι διαπραγματεύσεις για μια διμερή συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία είναι μόνο η αρχή μιας σειράς συμφωνιών που σκοπεύουμε να οριστικοποιήσουμε τους επόμενους μήνες». «Αυτό θα βασιστεί στην υπάρχουσα αεροπορική μας συνδεσιμότητα, για να διευκολύνει τις ανταλλαγές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας», είπε.

Ευχαρίστησε επίσης τον Πρόεδρο Σάντου για τη στάση αρχών της Μολδαβίας στο Κυπριακό, «στις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας να τερματίσουμε την 52χρονη ξένη κατοχή και να επανενώσουμε τη χώρα μας με βάση τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το δίκαιο, τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ».

Επανέλαβε επίσης την «ακλόνητη υποστήριξη της Κύπρου στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Μολδαβίας». «Χαιρετίζουμε τον γενναίο και εργατικό λαό της Μολδαβίας. Και είμαστε στο πλευρό σας. Το μέλλον της Μολδαβίας είναι ευρωπαϊκό και μπορείτε να βασιστείτε στην Κυπριακή Προεδρία για να φέρει αυτό το μέλλον πιο κοντά», είπε.

Από την πλευρά της, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Πρόεδρος Σάντου, μιλώντας μέσω διερμηνέα, είπε, μεταξύ άλλων, ότι η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη έρχεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή που η Κύπρος ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι κάθε χώρα που συμμερίζεται τις αξίες της ΕΕ έχει μια θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια, σημειώνοντας ότι η διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί στρατηγική απάντηση σε όλες τις απειλές που αντιμετωπίζουμε.

Η Κύπρος γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να απειλείται η κυριαρχία της και να παραβιάζεται η εδαφική της ακεραιότητα και τι σημαίνει να είσαι μέρος μιας ισχυρής οικογένειας, δήλωσε η Πρόεδρος Σάντου, προσθέτοντας ότι το να ανήκεις στην ΕΕ ενδυναμώνει τη χώρα και δημιουργεί χώρο για ανάπτυξη.

Σημείωσε ότι η Μολδαβία υποστηρίζει πλήρως και σταθερά την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία και την επανένωση της Κύπρου, σε πλήρη συμμόρφωση με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Πρόσθεσε ότι η Μολδαβία θαυμάζει την πορεία της Κύπρου και πιστεύει ότι η Μολδαβία αξίζει την ίδια ευκαιρία για σταθερότητα, ευημερία και ειρήνη και ότι η ένταξη στην ΕΕ είναι το πιο σημαντικό έργο για τη χώρα της, η οποία προχωρά σε πολυάριθμες μεταρρυθμίσεις προς αυτόν τον σκοπό.

Η Πρόεδρος Σάντου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την Κύπρο για την υποστήριξή της στη διαδικασία ένταξης της Μολδαβίας και σημείωσε ότι η σημερινή επίσκεψη θα εμβαθύνει τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

ΚΥΠΕ