Πιθανά κρούσματα χανταϊού και στην Ιταλία: Υπό επιτήρηση τέσσερα άτομα που ήρθαν σε επαφή με φορέα, γυναίκα τέθηκε σε καραντίνα

Διαδικασία επιτήρησης για τέσσερις επιβάτες πτήσης που ήρθαν σε επαφή με γυναίκα η οποία πέθανε από Χανταϊό ενεργοποίησε το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας.

Το υπουργείο Υγείας της Ρώμης έκανε γνωστό ότι ενεργοποίησε την διαδικασία επιτήρησης τεσσάρων ιταλών επιβατών αεροπορικής πτήσης της εταιρίας Klm, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με μια γυναίκα η οποία είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο Mv Hondius και πέθανε από Χανταϊό.

Οι τέσσερις πολίτες υπό υγειονομική επιτήρηση διαμένουν στις περιφέρειες της Καλαβρίας, Τοσκάνης, Βένετο και Καμπανίας, με πρωτεύουσα την Νάπολη.

Η επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που έχασε την ζωή της, παρέμεινε στο αεροσκάφος μόνον για λίγα λεπτά και στην συνέχεια κατέβηκε, κάτι που φέρεται να περιορίζει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού.

Όπως υπογραμμίζεται, οι τέσσερις Ιταλοί πολίτες δεν έχουν παρουσιάσει συμπτώματα και η απόφαση να ενεργοποιηθεί η υγειονομική επιτήρηση έχει προληπτικό χαρακτήρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

