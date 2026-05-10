Κυριάκος Σάββας κατά Χρίστου: Καταγγέλλει «συκοφαντίες» και «δύο μέτρα» μετά το «κόψιμο» από το ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ (βίντεο)

Για «ανακρίβειες, μισόλογα και συκοφανδίες» κατηγορεί τον Πρόεδρο του ΕΛΑΜ, Χρίστο Χρίστου, στην πρώτη του δημόσια απάντηση αφότου τέθηκε εκτός του ψηφοδελτίου του ακροδεξιού κόμματος ο πρώην πλέον υποψήφιος στην Πάφο, Κυριάκος Σάββας, κάνοντας λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» από την ηγεσία του κόμματος και αφήνοντας σαφείς αιχμές για στοχοποίησή του.

Σε βίντεο - reel που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυριάκος Σάββας αναφέρει πως είναι «υπόχρεος» να απαντήσει δημόσια, υποστηρίζοντας ότι επιχειρήθηκε η δυσφήμισή του και η προσβολή της αξιοπρέπειάς του.

«Κύριε Χρίστου, κάνω αυτό το βίντεο για να απαντήσω στην ένοχη σιωπή σου », αναφέρει αρχικά, υποστηρίζοντας ότι του ζητήθηκε να κατεβάσει ανάρτησή του για τους γάμους ομοφύλων, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, όπως λέει, το κόμμα προχώρησε σε δημόσια προβολή του ίδιου ζητήματος.

Παράλληλα, κατηγορεί την ηγεσία του κόμματος για επιλεκτική αντιμετώπιση συμπεριφορών και θέσεων, σημειώνοντας ότι επικρίθηκε για τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε δημόσια, την ώρα που, όπως υποστηρίζει, «ανέχεται άλλους υποψηφίους να μιλούν με χυδαίο τρόπο δημόσια».

Ο ίδιος αναφέρεται ακόμη στη συμμετοχή του σε «κλειστή ομάδα στήριξης του Τυχικού», λέγοντας ότι αυτό θεωρήθηκε πρόβλημα από την ηγεσία του κόμματος, ενώ, όπως υποστηρίζει, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ «ήταν θρονικός επίτροπος στη Μητρόπολη Ταμασού», καθώς άλλα στελέχη «ανήκουν ελεύθερα όπου θέλουν», προαναγγέλλοντας ότι θα επανέλθει για το «πού» ανήκουν μετά τις εκλογές.

Επιπλέον, για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση διαμαρτυρίας «Φτάνει πια με τον διασυρμό της εκκλησίας μας» στην Πάφο, υποστηρίζει ότι η παρουσία του χαρακτηρίστηκε «ασέβεια προς το σύνολο», σε αντίθεση, όπως τονίζει, με τη στάση που τηρήθηκε απέναντι σε άλλον υποψήφιο ο οποίος επίσης παρέστη στη διαμαρτυρία.

«Μου φόρτωσες την ευθύνη για την εκμετάλλευση της δικής σου αυθαίρετης απόφασης από πολιτικούς αντιπάλους και τόλμησες να υπονοήσεις ότι έχω τυχοδιωκτικούς στόχους».

Ο Κυριάκος Σάββα κάνει λόγο, επίσης, για ψευδείς ισχυρισμούς περί στήριξής του από «έμμισθο άλλου υποψηφίου ο οποίος στη Βουλή ψηφίζει υπέρ της woke», υποστηρίζοντας ότι έγινε για να τον πλήξει.

«Τη στιγμή που στο πολιτικό σου συμβούλιο και στο ψηφοδέλτιό σου έχεις άτομα που κατείχαν υψηλή θέση σε κόμματα όταν ψήφιζαν τέτοια νομοσχέδια», προσθέτει ο πρώην υπόψηφιος.

«Κι όταν όλα αυτά αποδείχθηκαν προσωπικά σου αυτογκόλ για να φανατίσετε κόσμο εναντίον μου, καταφύγατε ως κόμμα στη λάσπη. Για το ότι τα παιδιά μου είναι αβάπτιστα, ότι χρηματίστηκα για εμμονές και το χειρότερο ότι έδινα πληροφορίες της Annie [Alexui] για να πλήξω συνυποψήφιό μου».

Καταλήγοντας ότι, «για όλες οι ανακρίβειες και τα μισόλογα που είπες στο Omega, μαζί με τις συκοφανδίες που μεθοδεύτηκαν μετά είχαν πρόθεση να με δυσφημίσουν, να θίξουν την τιμή και να προσβάλουν την αξιοπρέπειά μου», είναι, όπως υποστηρίζει, υπόχρεος τις επόμενες ημέρες να δώσει «με λεπτομέρεια τις ανάλογες απαντήσεις».