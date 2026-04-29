Εκτός ψηφοδελτίου από το ΕΛΑΜ ο Κυριάκος Φώτη Σάββα στην Πάφο - Ο λόγος που αφαιρέθηκε

Εκτός ψηφοδελτίου για πειθαρχικά παραπτώματα έθεσε από το βράδυ της Τρίτης τον υποψήφιο στην Πάφο, Κυριάκο Φώτη Σάββα το ΕΛΑΜ.

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στα ΜΚΔ, η αφαίρεση του από το ψηφοδέλτιο, δεν είχε ενημερωθεί το εκλογικό του επιτελείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OmegaLive, η απόφαση ελήφθη καθώς ο υποψήφιος φέρεται να υπερέβη τις γραμμές του κόμματος. Όπως αναφέρει το OmegaLive, βασικός λόγος ήταν η εμπλοκή του στην υπεράσπιση του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, καθώς και η συμμετοχή του σε οργανωμένα σύνολα που επιδιώκουν την επιστροφή του. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι το ΕΛΑΜ είχε απευθύνει επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς τον υποψήφιο να μην παρεκκλίνει από την κομματική γραμμή, χωρίς ωστόσο –όπως αναφέρεται– να υπάρξει συμμόρφωση. Από την πλευρά του, ο ίδιος απέφυγε να τοποθετηθεί επί του ζητήματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με το OmegaLive, πέραν της υπόθεσης Τυχικού, προκύπτει ότι υπήρξε ενόχληση στο κόμμα και για ανάρτησή του σχετικά με γάμους ομοφυλοφίλων, μέσω της οποίας ασκούσε κριτική και προς την Ιερά Σύνοδο.

Όπως αναφέρει το OmegaLive, με βάση δημόσια ανάρτησή του στο Facebook τις προηγούμενες ημέρες, ο Κυριάκος Φώτη Σάββα δημοσίευσε φωτογραφίες από γάμο ομοφυλοφίλων, γράφοντας: «Αυτό που βλέπετε πιο κάτω δεν είναι σε κάποια χώρα του εξωτερικού αλλά στην ΟΡΘΟΔΟΞΗ Κύπρο μας, στο νησί των Αγίων και συγκεκριμένα στο μοναστήρι του Μίνθης της Μητρόπολης Πάφου».

Στην ίδια ανάρτηση, σύμφωνα με το OmegaLive, υποστήριξε ότι «τα τελευταία χρόνια στον συγκεκριμένο χώρο δεν γίνονταν καθόλου πολιτικοί γάμοι, πόσο μάλλον ομοφυλοφίλων και από το προηγούμενο καλοκαίρι μετά την παύση του Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού τα είδαμε όλα».

Επιπλέον, όπως μεταδίδει το OmegaLive, διερωτήθηκε «τι λέει η Ιερά Σύνοδος για αυτό», ενώ σχολίασε ότι η επόμενη Βουλή «πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά (επιτέλους) της προπαγάνδας των Λοάτκι!».

Η απάντηση του ΕΛΑΜ

Με ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Ε.ΛΑ.Μ. ο κ. Κυριάκος Σάββα τίθεται εκτός του ψηφοδελτίου της παράταξης στην επαρχία Πάφου, λόγω συνεχιζόμενων πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τις επανειλημμένες και πολλαπλές προειδοποιήσεις και προσπάθειες συνεννόησης που έγιναν το τελευταίο διάστημα, δεν υπήρξε καμία θετική ανταπόκριση από πλευράς του κ. Σάββα.

Ουσιαστικά ο ίδιος επέλεξε να ακολουθήσει την προσωπική του ατζέντα.

Δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές και φίλοι του Ε.ΛΑ.Μ., εντάχθηκαν και ακόμη περισσότεροι θα επιλέξουν στις επερχόμενες εκλογές να συμπορευτούν μαζί μας, ακριβώς επειδή συμφωνούν με τις θέσεις μας και ασπάζονται το όραμά μας.

Για εμάς είναι υψίστης σημασίας τα στελέχη και οι υποψήφιοι μας να υπηρετούν πρώτα και πάνω απ’ όλα το συλλογικό συμφέρον.