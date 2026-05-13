«Βιάστηκαν να μας ξεγράψουν»: Το μήνυμα Καρογιάν από την τελική συγκέντρωση της ΔΗΠΑ

«Η πατρίδα μας βιώνει σήμερα μια βαθιά και πολυεπίπεδη κρίση θεσμών» είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης (ΔΗΠΑ) Μάριος Καρογιάν, κατά την τελική προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος στο Κτήμα Κουσιουμή, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου. Έκανε λόγο για «σύγχρονη Βαβυλωνία» σημειώνοντας ότι απουσιάζει η συνεννόηση, ο ουσιαστικός διάλογος και το αίσθημα ευθύνης. Όπως είπε, η έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στους θεσμούς και η σύγκρουση στον δημόσιο διάλογο δημιουργούν συνθήκες επικίνδυνης αποσταθεροποίησης.

Σχολιάζοντας τις μετρήσεις των δημοσκοπήσεων σε σχέση με την ΔΗΠΑ, ανέτρεξε σε προηγούμενες εκλογές όπου η Δημοκρατική Παράταξη αποτέλεσε την έκπληξη των εκλογών. «Βιάστηκαν να μας ξεγράψουν» είπε, προσθέτοντας ότι η ΔΗΠΑ έχει ρίζες και προσφορά. «Εμείς της Δημοκρατικής Παράταξης δεν πουλούμε ούτε είμαστε ριψασπίδες. Αυτό να το θυμούνται» σημείωσε.

Ο κ. Καρογιάν υπογράμμισε ότι, «όταν οι πολίτες μιας χώρας χάνουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς της, τότε το χάος δεν είναι απλώς μια θλιβερή κατάσταση. Είναι προάγγελος καταστροφής». Πρόσθεσε ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με ευχολόγια ούτε με φθηνά πολιτικά τεχνάσματα, αλλά απαιτεί ουσιαστικές τομές και αλλαγή ρότας.

Είπε επίσης ότι «πολιτικές δυνάμεις ανάλογα με τις συνθήκες της στιγμής, στηρίζουν, και θεοποιούν προσωποιημένους θεσμούς, όταν στηλιτεύουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους». Είπε επίσης ότι αυτές οι εκλογές είναι η τελευταία προειοδοποίηση πριν το χάος γίνει κανονικότητα. «Γι αυτό η επιλογή σε αυτές τις εκλογές δεν είναι μόνο ανάμεσα στο παλιό και το νέο. Είναι ανάμεσα στο υπέυθυνο και το ανεύθυνο». Συνεχίζοντας είπε ότι «δεν αλλάζουν πράγματα με τα χάδια και τα χαμόγελα, με μεταρρυθμίσεις με το σταγονόμετρο».

Ανέφερε ότι το μεγάλο διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι η Κύπρος να κατορθώσει να σταθεί όρθια απέναντι στη διάλυση, την απαξίωση των θεσμών και την κοινωνική αποσύνθεση, ενώ έψεξε το ότι το πολιτικό κλίμα δεν επέτρεψε να συζητηθεί η ουσία, οι προτάσεις, το όραμά μας για τον τόπο και οι προτεραιότητές.

«Ο δημόσιος διάλογος περιστράφηκε γύρω από δήθεν αποκαλύψεις, σκανδαλολογία, προσωπικούς διαξιφισμούς και μυθοπλασίες. Και ενώ εμείς ζούμε στον μικρόκοσμό και στην εσωστρέφειά μας, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος γύρω μας αλλάζει» είπε ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της ΔΗΠΑ, ο Μάριος Καρογιάν παρουσίασε το όραμα για μια Κύπρο με κοινωνικό κράτος, προσιτή στέγη για τους νέους, δίκαιη κατανομή του εθνικού πλούτου και ουσιαστική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των συνταξιούχων και των ανθρώπων της καθημερινής βιοπάλης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη προσαρμογής της χώρας στις νέες παγκόσμιες εξελίξεις, τονίζοντας ότι η Κύπρος πρέπει να επενδύσει στην καινοτομία, στην παιδεία, στην τεχνολογία και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Επανέλαβε τη θέση της ΔΗΠΑ στο Κυπριακό, υπέρ της επανέναρξης των συνομιλιών για λύση στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, ξεκαθαρίζοντας ότι η παράταξη δεν αποδέχεται το σημερινό στάτους κβο ούτε τη διχοτόμηση. Σε εκτός ομιλίας αναφορά, είπε ότι κάποιοι πολιτεύονται ξεχνώντας ότι έχουμε ακόμα το Κυπριακό ανοικτό και ότι ο τόπος είναι υπό κατοχή. «Τί άλλο να χάσουμε για να αντιληφθούμε ότι ο διχασμός δεν οδηγεί πουθενά. Πόσο πιο κοντά στην αποσύνθεση να φτάσουμε για να βάλουμε τέλος στον κατήφορο;», διερωτήθηκε

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα στήριξης προς τους πολίτες που, όπως είπε, απορρίπτουν τον φανατισμό, τη δημαγωγία και την ισοπέδωση των θεσμών, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος έχει ανάγκη τη ΔΗΠΑ ως δύναμη μετριοπάθειας, ευθύνης και εθνικής συνεννόησης.

ΚΥΠΕ