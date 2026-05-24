Αρχιεπίσκοπος: Ψήφος μακριά από λαϊκισμούς, η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατοχή

Άνοιξαν εκ νέου οι κάλπες μετά το μεσημβρινό διάλειμμα, ενώ το εκλογικό του δικαίωμα άσκησε και ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος.

Σε δηλώσεις του μετά την ψηφοφορία, χαρακτήρισε το δικαίωμα της ψήφου ως «ιερό δικαίωμα αλλά και μεγάλη ευθύνη», υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες δεν πρέπει να ξεχνούν πως η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατοχή.

Όπως ανέφερε, οι πολίτες θα πρέπει «με πολλή σύνεση να ψηφίσουν τους καλύτερους», σημειώνοντας παράλληλα την ανάγκη για συνεργασία και συνεννόηση «μακριά από κάθε λαϊκισμό», ώστε η χώρα να μπορέσει να προχωρήσει.

Πρόσθεσε ακόμη πως, εφόσον επιλυθεί το Κυπριακό πρόβλημα, τότε θα μπορούν να συζητηθούν και ζητήματα μικρότερης εμβέλειας.

Ερωτηθείς για τη διαδικασία εκλογής νέου Μητροπολίτη Πάφου, ανέφερε πως οι σχετικές εκλογές πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, σημειώνοντας ότι «εκεί οι διαδικασίες είναι διαφορετικές», καθώς οι εκλογές στην Εκκλησία γίνονται με βάση τους ιερούς κανόνες.

Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε επίσης ότι δεν πρέπει να διαφεύγει πως «η κύρια εξουσία βρίσκεται στη Σύνοδο», ακόμη και όταν ο λαός εκφράζει την άποψή του μέσα από την εκλογική διαδικασία.