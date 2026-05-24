Έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή Ριζοελιάς

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Αρχιεπίσκοπος: Ψήφος μακριά από λαϊκισμούς, η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατοχή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε δηλώσεις του μετά την ψηφοφορία, χαρακτήρισε το δικαίωμα της ψήφου ως «ιερό δικαίωμα αλλά και μεγάλη ευθύνη», υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες δεν πρέπει να ξεχνούν πως η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατοχή.

Άνοιξαν εκ νέου οι κάλπες μετά το μεσημβρινό διάλειμμα, ενώ το εκλογικό του δικαίωμα άσκησε και ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος.

Σε δηλώσεις του μετά την ψηφοφορία, χαρακτήρισε το δικαίωμα της ψήφου ως «ιερό δικαίωμα αλλά και μεγάλη ευθύνη», υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες δεν πρέπει να ξεχνούν πως η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατοχή.

Όπως ανέφερε, οι πολίτες θα πρέπει «με πολλή σύνεση να ψηφίσουν τους καλύτερους», σημειώνοντας παράλληλα την ανάγκη για συνεργασία και συνεννόηση «μακριά από κάθε λαϊκισμό», ώστε η χώρα να μπορέσει να προχωρήσει.

Πρόσθεσε ακόμη πως, εφόσον επιλυθεί το Κυπριακό πρόβλημα, τότε θα μπορούν να συζητηθούν και ζητήματα μικρότερης εμβέλειας.

Ερωτηθείς για τη διαδικασία εκλογής νέου Μητροπολίτη Πάφου, ανέφερε πως οι σχετικές εκλογές πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, σημειώνοντας ότι «εκεί οι διαδικασίες είναι διαφορετικές», καθώς οι εκλογές στην Εκκλησία γίνονται με βάση τους ιερούς κανόνες.

Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε επίσης ότι δεν πρέπει να διαφεύγει πως «η κύρια εξουσία βρίσκεται στη Σύνοδο», ακόμη και όταν ο λαός εκφράζει την άποψή του μέσα από την εκλογική διαδικασία.

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΑρχιεπίσκοποςΕΚΛΟΓΕΣΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΑρχιεπίσκοπος ΓεώργιοςΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα