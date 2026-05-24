Ο πρόεδρος του Κινήματος Ενωμένων Κυνηγών καλεί τους πολίτες να ψηφίσουν:  «Η αποχή ευνοεί τα μεγάλα κόμματα»

Στις 13:45 άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο πρόεδρος του Κινήματος Ενωμένων Κύπριων Κυνηγών - Ενεργοί Πολίτες, Νικόλας Προδρόμου, στο Δημοτικό Σχολείο Φρενάρους στην εκλογική περιφέρεια Αμμοχώστου.

Δήλωσε πως «σήμερα ο λαός της Κύπρου κρατά την τύχη στα χέρια του». Κάλεσε όλους τους πολίτες να κατέλθουν «σύσσωμοι» στις κάλπες και να εξασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, προσθέτοντας πως το αποτέλεσμα θα φέρει την «αλλαγή που χρειάζεται η χώρα».

Τόνισε πως ήρθε η στιγμή οι «απλοί άνθρωποι να βρεθούν πίσω από τα έδρανα της βουλής για να επέλθει η πολυπόθητη αλλαγή» στον τόπο μας.