ΔΗΠΑ: Μήνυμα αυτοκριτικής από Γιάννο Λακκοτρύπη μετά την αποτυχία για εισδοχή στη Βουλή - «Χάθηκε μια μάχη, όχι ο πόλεμος»

Μήνυμα αυτοκριτικής και εσωκομματικού αναστοχασμού έστειλε ο αντιπρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Γιάννος Λακκοτρύπης, στον απόηχο του εκλογικού αποτελέσματος που άφησε τη ΔΗΠΑ εκτός Βουλής.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Λακκοτρύπης τονίζει ότι «σε μια συγκυρία στην οποία όλοι βιάζονται να αποδώσουν ευθύνες, η πολιτική αξιοπιστία ξεκινά από την αυτοκριτική», υπογραμμίζοντας πως «δεν μπορείς να ζητάς λογοδοσία από τους άλλους, όταν αρνείσαι να δεις τα δικά σου λάθη, τις δικές σου παραλείψεις και τις δικές σου ευθύνες».

Όπως αναφέρει, «η σοβαρή πολιτική στάση απαιτεί πρώτα να κοιτάζεις τι δεν έκανες εσύ σωστά και μετά να στρέφεσαι απέναντι», προσθέτοντας ότι «η ευθύνη είναι πράξη και απέχει από το σύνθημα».

Ο αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ προχωρεί και σε σαφή παραδοχή για το εκλογικό αποτέλεσμα, σημειώνοντας ότι «προσωπικά δεν έμαθα να κρύβομαι πίσω από το δάκτυλο. Χάθηκε μια μάχη για τη Δημοκρατική Παράταξη και ναι υπάρχουν ευθύνες».

