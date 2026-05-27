ΔΗΠΑ: Μήνυμα αυτοκριτικής από Γιάννο Λακκοτρύπη μετά την αποτυχία για εισδοχή στη Βουλή - «Χάθηκε μια μάχη, όχι ο πόλεμος»

Όπως αναφέρει, «η σοβαρή πολιτική στάση απαιτεί πρώτα να κοιτάζεις τι δεν έκανες εσύ σωστά και μετά να στρέφεσαι απέναντι», προσθέτοντας ότι «η ευθύνη είναι πράξη και απέχει από το σύνθημα».

Μήνυμα αυτοκριτικής και εσωκομματικού αναστοχασμού έστειλε ο αντιπρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Γιάννος Λακκοτρύπης, στον απόηχο του εκλογικού αποτελέσματος που άφησε τη ΔΗΠΑ εκτός Βουλής.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Λακκοτρύπης τονίζει ότι «σε μια συγκυρία στην οποία όλοι βιάζονται να αποδώσουν ευθύνες, η πολιτική αξιοπιστία ξεκινά από την αυτοκριτική», υπογραμμίζοντας πως «δεν μπορείς να ζητάς λογοδοσία από τους άλλους, όταν αρνείσαι να δεις τα δικά σου λάθη, τις δικές σου παραλείψεις και τις δικές σου ευθύνες».

Όπως αναφέρει, «η σοβαρή πολιτική στάση απαιτεί πρώτα να κοιτάζεις τι δεν έκανες εσύ σωστά και μετά να στρέφεσαι απέναντι», προσθέτοντας ότι «η ευθύνη είναι πράξη και απέχει από το σύνθημα».

Ο αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ προχωρεί και σε σαφή παραδοχή για το εκλογικό αποτέλεσμα, σημειώνοντας ότι «προσωπικά δεν έμαθα να κρύβομαι πίσω από το δάκτυλο. Χάθηκε μια μάχη για τη Δημοκρατική Παράταξη και ναι υπάρχουν ευθύνες».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗ:

Σε μια συγκυρία στην οποία όλοι βιάζονται να αποδώσουν ευθύνες, η πολιτική αξιοπιστία ξεκινά από την αυτοκριτική.Δεν μπορείς να ζητάς λογοδοσία από τους άλλους, όταν αρνείσαι να δεις τα δικά σου λάθη, τις δικές σου παραλείψεις και τις δικές σου ευθύνες.Η σοβαρή πολιτική στάση απαιτεί πρώτα να κοιτάζεις τι δεν έκανες εσύ σωστά και μετά να στρέφεσαι απέναντι.Γιατί η ευθύνη είναι πράξη και απέχει από το σύνθημα.Προσωπικά δεν έμαθα να κρύβομαι πίσω από το δάκτυλο. Χάθηκε μια μάχη για τη Δημοκρατική Παράταξη · ΔΗΠΑ και ναι υπάρχουν ευθύνες.Δεν χάθηκε ο πόλεμος. Αλλά για να κερδηθεί, αρχίζουμε από την αποτίμηση και αυτοκριτική στο σπίτι μας.

