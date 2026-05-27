Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Από Ιράν και Ομάν η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ: Τι λένε ιρανικά ΜΜΕ για το «μνημόνιο κατανόησης» μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Ιράν δεσμεύτηκε να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων που διέρχονται τα Στενά στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα

Συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν προβλέπει το προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης που είναι υπό διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν το σχέδιο του «μνημονίου» προβλέπει ακόμη:

  • Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα αποσυρθούν από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.
  • Σε αντάλλαγμα, το Ιράν δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα.
  • Η διαχείριση και η διαδρομή της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν.
  • Εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, η συμφωνία θα εγκριθεί με τη μορφή δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
  • Το πλαίσιο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και κανένα βήμα δεν θα γίνει από το Ιράν χωρίς απτή επαλήθευση, αναφέρει η κρατική τηλεόραση.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΙΡΑΝΗΠΑΤΕΧΕΡΑΝΗΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα