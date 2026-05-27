Η πρόταση του Νίκου Νικολαΐδη για την επόμενη μέρα στην ΕΔΕΚ: «Εκλογικό Συνέδριο το αργότερο σε 3 μήνες»

Την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές αποφάσεις για το μέλλον της ΕΔΕΚ υπογραμμίζει ο τέως δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης, στον απόηχο του εκλογικού αποτελέσματος, το οποίο χαρακτηρίζει ως την αναπόφευκτη κατάληξη μιας μακράς πορείας φθοράς που, όπως αναφέρει, εξελίσσεται εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

Σε γραπτή του παρέμβαση, ο Νίκος Νικολαΐδης επισημαίνει ότι, πέρα από εξωγενείς παράγοντες, η βασική αιτία της συρρίκνωσης της ΕΔΕΚ είναι η παρατεταμένη εσωτερική κρίση που δημιουργήθηκε και διατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, αποδίδοντας ευθύνες στην προηγούμενη ηγεσία του κόμματος.

Όπως σημειώνει, η ΕΔΕΚ βρίσκεται σήμερα στην κρισιμότερη καμπή της ιστορίας της, μπροστά σε ένα καθοριστικό σταυροδρόμι, όπου θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην περαιτέρω αποδυνάμωση ή στην πορεία επιβίωσης και ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, ώστε να ληφθούν αποφάσεις για τα εξής:

Τα αποτελέσματα των εκλογών ήταν η αναπόφευκτη κατάληξη μιας πορείας φθοράς της ΕΔΕΚ που άρχισε και συνεχίστηκε τα τελευταία 10 χρόνια.

Πέρα από τους εξωγενείς παράγοντες και αιτίες, η κυριότερη αιτία αυτής της φθοράς είναι η χρονίζουσα εσωτερική κρίση που δημιουργήθηκε και συντηρήθηκε με κύρια ευθύνη της προηγούμενης ηγεσίας της ΕΔΕΚ.

Η ΕΔΕΚ περνά την κρισιμότερη φάση της ιστορίας της. Σήμερα βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι, από τη μια είναι ο δρόμος της διάλυσης και από την άλλη ο δρόμος της επιβίωσης και της ανάκαμψης. Το ποιο δρόμο θα ακολουθήσει θα εξαρτηθεί από το τι αποφάσεις θα ληφθούν και τι ενέργειες θα γίνουν, τόσο άμεσα όσο και μετέπειτα.

Η διαχείριση της κρίσης επιβάλλεται να γίνει με διαδικασίες άμεσες, αδιάφθορες, οι οποίες να έχουν την μέγιστη δυνατή αποδοχή. Το βάρος της εκλογικής αποτυχίας, καθιστά επιβεβλημένο η διαχείριση αυτή να ανατεθεί έξω από τα πλαίσια της σημερινής ηγεσίας της ΕΔΕΚ.

Προτείνεται άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής η οποία να αποφασίσει τα εξής:

1. Προκήρυξη Πολιτικού – Εκλογικού Συνεδρίου το αργότερο σε 3 μήνες

2. Ορισμός ολιγομελούς ομάδας στελεχών εκτός ηγετικής πυραμίδας, οι οποίοι μαζί με τον Πρόεδρο του Κόμματος θα αναλάβουν την εκπροσώπηση και εποπτεία της καθημερινής λειτουργίας του κόμματος καθώς και τη διενέργεια του Συνεδρίου.

3. Το Συνέδριο να γίνει στη βάση του Μητρώου Μελών που ίσχυσε στο συνέδριο του Μαρτίου του 2015, στο οποίο να προστεθούν όσα μέλη ενεγράφησαν μέχρι σήμερα και όσα θα εγγραφούν μέχρι και 2 εβδομάδες πριν το Συνέδριο.

4. Το Συνέδριο θα εκλέξει τη νέα ηγεσία της ΕΔΕΚ: Πρόεδρο, Αξιωματούχους και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.