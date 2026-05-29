Όλα ανοιχτά για την Προεδρία της Βουλής - Όσα δήλωσαν Δημητρίου, Στεφάνου και Παπαδόπουλος (ηχητικά)

Μάχη συμμαχιών για την Προεδρία της Βουλής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες για την εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής, με τα κόμματα να εντείνουν τις επαφές και τις βολιδοσκοπήσεις ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας της ερχόμενης εβδομάδας.

Ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου και ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και την εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση έδωσαν το στίγμα των κινήσεων των κομμάτων τους, χωρίς ωστόσο να ανοίξουν πλήρως τα χαρτιά τους.

«Δεν θα μπούμε σε διαδικασία συναλλαγής»

Ο Δημήτρης Δημητρίου, πλεον κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του παραμένει προσηλωμένο στην υποψηφιότητα της προέδρου του για την Προεδρία της Βουλής. Όπως ανέφερε, «ο ΔΗΣΥ επιδιώκει συνεννόηση με άλλες πολιτικές δυνάμεις, χωρίς όμως να εμπλέκεται σε διαδικασίες συναλλαγής η οτιδήποτε άλλο». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η νέα Βουλή θα κριθεί από την ικανότητά της να παράγει έργο και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών μέσα από ουσιαστικές νομοθετικές παρεμβάσεις. Οσον αφορά τις συνεργασίες είπε ότι κανένα κόμμα δεν διαθέτει από μόνο του την απαιτούμενη πλειοψηφία για να προωθεί ή να απορρίπτει νομοθετήματα. «Η πολιτική συνεννόηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινοβουλευτικής λειτουργίας και βασικό στοιχείο πολιτικού πολιτισμού» τόνισε.

Ερωτηθείς κατά πόσο ενοχλεί τον Δημοκρατικό Συναγερμό το γεγονός ότι το ΔΗΚΟ βρίσκεται σε επαφές και με το ΑΚΕΛ, απάντησε ότι δεν πρόκειται για ζήτημα που ενοχλεί ή όχι το κόμμα του

«Ολα είναι στο τραπέζι και τίποτα δεν είναι στο τραπέζι»

Από την πλευρά του ΑΚΕΛ, ο Στέφανος Στεφάνου τόνισε ότι το κόμμα βρίσκεται ακόμη στη φάση των επαφών και της καταγραφής θέσεων των υπολοίπων πολιτικών δυνάμεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις ούτε έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένα σενάρια για την Προεδρία της Βουλής, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο υποψηφιότητας από πλευράς ΑΚΕΛ. «Ολα είναι στο τραπέζι και τίποτα δεν είναι στο τραπέζι» ανέφερε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι οι συναντήσεις με το ΔΗΚΟ, το Άλμα και άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν περιορίζονται μόνο στο ζήτημα της Προεδρίας της Βουλής, αλλά αφορούν και τις ευρύτερες προοπτικές συνεργασίας στο κοινοβουλευτικό έργο. Την ίδια στιγμή, απέρριψε κατηγορηματικά τις αναφορές «περί πολιτικών παζαριών», υποστηρίζοντας ότι οι επαφές αποτελούν φυσιολογική διαδικασία σε μια δημοκρατία και δεν συνδέονται με ανταλλάγματα.

«Συζητούμε όλα τα πιθανά σενάρια»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος.

Όπως είπε το κόμμα του ακούει τις απόψεις όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια πριν καταλήξει στις τελικές του αποφάσεις.

Ερωτηθείς για ενδεχόμενη προσωπική του υποψηφιότητα, απάντησε πως «συζητούμε και αυτό και οποιοδήποτε άλλο σενάριο τυχόν προκύψει», ενώ υπογράμμισε ότι «κανένα κόμμα από μόνο του δεν μπορεί να διαμορφώσει πλειοψηφία» και πως απαιτούνται συνεργασίες.

