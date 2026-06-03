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Πυρά του ΑΚΕΛ κατά ΔΗΣΥ και Κυβέρνησης για «ευνοϊκή μεταχείριση» του Δημάρχου Αγίας Νάπας

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Καταγγέλλει τις επανειλημμένες αναβολές της δίκης και επικρίνει την κυβέρνηση για τη μη θέση του δημάρχου σε αργία

Επίθεση κατά της κυβέρνησης και του ΔΗΣΥ εξαπολύει το ΑΚΕΛ με αφορμή την εκκρεμούσα δικαστική υπόθεση του δημάρχου Αγίας Νάπας-Σωτήρας, κάνοντας λόγο για «ευνοϊκή μεταχείριση» που, όπως υποστηρίζει, προκαλεί το κοινό αίσθημα.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρεται στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου, σημειώνοντας ότι ο δήμαρχος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες που αφορούν πλαστογραφία και απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις σε σχέση με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι, ανεξάρτητα από το τεκμήριο αθωότητας, τίθεται ζήτημα πολιτικής ευθιξίας, εκφράζοντας τη θέση ότι δεν είναι ορθό να παραμένει στη θέση του ένας δήμαρχος όσο εκκρεμεί εις βάρος του δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου. Παράλληλα, επικρίνει την κυβέρνηση του Προέδρου Νίκος Χριστοδουλίδης, υποστηρίζοντας ότι με πολιτική απόφαση δεν τέθηκε σε αργία.

Το ΑΚΕΛ αναφέρεται επίσης στις έξι διαδοχικές αναβολές της δίκης από τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή ενισχύει τα ερωτήματα των πολιτών για τη λειτουργία των θεσμών και την ίση μεταχείριση όλων απέναντι στη δικαιοσύνη.

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