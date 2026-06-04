Αννίτα και Στέφανος φαβορί για β΄ γύρο – Σήμερα η εκλογή Προέδρου της Βουλής, ποια είναι τα πιθανά σενάρια

Υπέρ της υποψηφιότητάς του γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου για την προεδρία της Βουλής τάχθηκε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος σε χθεσινή συνεδρίαση, βάζοντας τέλος στο σενάριο που ήθελε το κόμμα της Αριστεράς να στηρίζει την υποψηφιότητα του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής άλλαξε τους συσχετισμούς δυνάμεων και πλέον θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη η στάση της Άμεσης Δημοκρατίας. Ωστόσο, η εικόνα είναι πλέον αρκετά πιο ξεκάθαρη, με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ και τον γ.γ. του ΑΚΕΛ να θεωρούνται τα φαβορί να περάσουν στον δεύτερο και καθοριστικό γύρο της εκλογής.

Κεντρική Επιτροπή

Η απόφαση των 120 μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ λήφθηκε ομόφωνα με διαδικασία ψηφοφορίας. Η συνεδρία άρχισε η ώρα 15:00 και διήρκεσε περίπου τρεις ώρες. Τα μέλη του ανώτατου συλλογικού οργάνου του ΑΚΕΛ ενημερώθηκαν για τις ενέργειες και τις επαφές της ηγεσίας του κόμματος και τους προβληματισμούς που διατυπώθηκαν στη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι στο Πολιτικό Γραφείο του ΑΚΕΛ διαφάνηκε πως υπήρχαν δύο τάσεις. Υπήρξε μια τάση υπέρ της στήριξης της υποψηφιότητας του Νικόλα Παπαδόπουλου, με το σκεπτικό ότι θα δημιουργείτο προοπτική συνεργασίας με το ΔΗΚΟ με φόντο τις προεδρικές εκλογές του 2028. Όμως η πλειοψηφούσα τάση τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας του Στέφανου Στεφάνου, επισημαίνοντας τον κίνδυνο του πισωγυρίσματος και της πρόκλησης εσωστρέφειας στο ΑΚΕΛ λόγω του γεγονότος ότι η βάση του κόμματος δεν αντιμετώπιζε θετικά την ιδέα της στήριξης του προέδρου του ΔΗΚΟ. Οι έντονες διαφωνίες μεταξύ ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ σε αρκετά ζητήματα, όπως η φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών αλλά και το γεγονός ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος είναι αρχηγός συγκυβερνώντος κόμματος, δεν άφηναν πολλά περιθώρια στο κόμμα της Αριστεράς.

Το τηλεφώνημα

Ενδιαφέρον προκάλεσε ακόμη και σε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής το προσχέδιο της ανακοίνωσης που θα εξέδιδε το Σώμα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπου γινόταν αναφορά στην υποστήριξη της υποψηφιότητας του Στέφανου Στεφάνου από το κίνημα ΑΛΜΑ. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι υπήρξε επαφή μεταξύ του γ.γ. του ΑΚΕΛ και του επικεφαλής του Κινήματος ΑΛΜΑ λίγο πριν τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, ο κ. Στεφάνου τηλεφώνησε στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για να τον ενημερώσει προς ποια κατεύθυνση οδηγούνταν τα πράγματα, με τον τελευταίο να διαβεβαιώνει τον γ.γ. του ΑΚΕΛ ότι θα έχει τη στήριξη και των τεσσάρων βουλευτών του Κινήματος ΑΛΜΑ. Μάλιστα προηγήθηκε δήλωση της βουλεύτριας Ειρήνης Χαραλαμπίδου το πρωί στον Ρεπόρτερ, η οποία ξεκαθάριζε ότι θα στηρίξει την υποψηφιότητα του κ. Στεφάνου, βάζοντας τέλος στον ψίθυρο για στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου.

Με αυτά τα δεδομένα η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει «το Πολιτικό Γραφείο να συνεχίσει τις επαφές και τις διαβουλεύσεις με τα άλλα κόμματα καταθέτοντας την υποψηφιότητα Στέφανου Στεφάνου». Με τους 15 βουλευτές του ΑΚΕΛ και τους 4 του ΑΛΜΑ, η υποψηφιότητα του Στεφάνου συγκεντρώνει 19 ψήφους και φαίνεται ότι περνά στον δεύτερο γύρο.

Το ερώτημα

Πριν από τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ο Στέφανος Στεφάνου επικοινώνησε και με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ. Είναι άγνωστο μέχρι στιγμής τι λέχθηκε χθες αλλά νεότερες πληροφορίες για τον διάλογο που είχαν οι δύο πολιτικοί αρχηγοί τις προηγούμενες ημέρες αναφέρουν ότι ο Στέφανος Στεφάνου βολιδοσκόπησε τις προθέσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου, θέτοντας το ερώτημα εάν έχει σκοπό να αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Η απάντηση του προέδρου του ΔΗΚΟ ήταν ότι δεν βλέπει τον λόγο για κάτι τέτοιο.

Σενάρια

Πλέον τα βλέμματα όλων στρέφονται προς το ΔΗΚΟ το οποίο έχει 8 βουλευτές αλλά δεν έχει λάβει οριστική απόφαση υπέρ της υποψηφιότητας του Νικόλα Παπαδόπουλου. Η απόφαση του ΑΚΕΛ να διεκδικήσει την προεδρία της Βουλής στερεί από τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ 15 ψήφους. Η μόνη επιλογή για τον κ. Παπαδόπουλο είναι η εξασφάλιση της στήριξης του ΕΛΑΜ (8) και της Άμεσης Δημοκρατίας (4) ώστε να συγκεντρώσει 20 ψήφους και να περάσει στον δεύτερο γύρο μαζί με τον Στέφανο Στεφάνου, αφήνοντας εκτός την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

Ωστόσο, θεωρείται πολύ απομακρυσμένο σενάριο η εξασφάλιση από πλευράς ΔΗΚΟ της στήριξης του ΕΛΑΜ και της Άμεσης Δημοκρατίας. Το ΕΛΑΜ απέκλεισε το ενδεχόμενο στήριξης της Αννίτας Δημητρίου αλλά δεν έλαβε απόφαση για στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου. Αντίθετα, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, δήλωσε ότι τον πρώτο γύρο το κόμμα του θα διεκδικήσει την προεδρία με υποψήφιο τον ίδιον. Μόνο στον δεύτερο γύρο, όπως είπε, αποτελεί ένα από τα πιθανά σενάρια η στήριξη του προέδρου του ΔΗΚΟ.

Πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Άμεση Δημοκρατία προσανατολίζεται προς τον ΔΗΣΥ και άρα ένα είναι το επικρατέστερο σενάριο. Στον δεύτερο γύρο θα περάσει η Αννίτα Δημητρίου με τουλάχιστον 21 ψήφους και ο Στέφανος Στεφάνου με 19 ψήφους. Σε αυτή την περίπτωση το ΕΛΑΜ θα τηρήσει στάση αποχής και το αποτέλεσμα θα κριθεί από τις ψήφους του ΔΗΚΟ. Το κόμμα του Νικόλα Παπαδόπουλου προεκλογικά δήλωνε ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία με τον ΔΗΣΥ, ενώ διατύπωνε θέσεις διαμετρικά αντίθετες με αυτές του ΑΚΕΛ. Επίσης, τόνιζε ότι τα περισσότερα νομοσχέδια της κυβέρνησης υπερψηφίζονταν με τη συνεργασία του ΔΗΣΥ και στη νέα Βουλή δεν εκπροσωπούνται τα υπόλοιπα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης (ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ). Ως εκ τούτου θεωρείται πολιτική παραδοξότητα να στηρίξει το ΔΗΚΟ την υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου στον δεύτερο γύρο.