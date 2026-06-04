Στην Κύπρο την Κυριακή η Ολγκίν – Ξεκινούν νέες επαφές για το Κυπριακό

Επαφές σε επίπεδο διαπραγματευτών αναμένονται αρχές της επόμενης εβδομάδας, με την άφιξη της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στο νησί, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Η κ. Ολγκίν, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, αναμένεται να αφιχθεί στην Κύπρο την Κυριακή και θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν τη Δευτέρα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμά της και άλλες συναντήσεις.

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι οι επόμενες επαφές σε επίπεδο διαπραγματευτών αναμένονται αρχές της επόμενης εβδομάδας με την άφιξη της κ. Ολγκίν.

Σχετικά με τις συζητήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) σε επίπεδο διαπραγματευτών, φαίνεται να υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις σχετικά με το θέμα των θρησκευτικών λειτουργιών, αναφέρθηκε, ενώ συνεχίζεται η συζήτηση γενικά για τα ΜΟΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ