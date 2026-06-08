Μετά τον Χριστοδουλίδη, η Ολγκίν είδε τον Έρχιουρμαν – Τι βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης (φώτος)

Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), οι εξελίξεις στο Κυπριακό και οι περιφερειακές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν, στο πλαίσιο των επαφών της στο νησί ενόψει των προσπαθειών για προετοιμασία νέας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό.

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Η συνάντηση άρχισε στις 15:00 στο «προεδρικό» στα κατεχόμενα και ακολουθεί τις συνομιλίες που είχε νωρίτερα σήμερα η κ. Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν δεν προέβη σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.

Σε δηλώσεις της μετά το πέρας της συνάντησης, η κ. Ολγκίν επανέλαβε όσα είχε αναφέρει νωρίτερα μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη σύγκληση διευρυμένης διεθνούς διάσκεψης σε μορφή 5+1.

Η ίδια ανέφερε ότι η εν λόγω συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, καθώς και ζητήματα που αφορούν το ευρύτερο περιφερειακό περιβάλλον.

Κληθείσα να σχολιάσει τη δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι στη διάσκεψη 5+1 ενδέχεται να ανακοινωθεί η επανέναρξη της επίσημης διαπραγματευτικής διαδικασίας για το Κυπριακό, η Ολγκίν απάντησε ότι «είναι ακόμη νωρίς για να λεχθεί κάτι τέτοιο».

Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ πρόσθεσε ότι η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μετά την ολοκλήρωση των επαφών που πραγματοποιεί στην Κύπρο και στην περιοχή.