Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πάμε σε 5+1 Διάσκεψη με στόχο τη συμφωνία για επανέναρξη των συνομιλιών - Καταλυτική η συνάντηση του ΓΓ ΟΗΕ με Ερντογάν

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου για να μεταβεί σε εκδήλωση, μετά τη συνάντηση του με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η κα Ολγκίν σε δηλώσεις της φάνηκε πιο αισιόδοξη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «όντως, ήταν μια πολύ καλή, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Σε συνέχεια όλων όσων ξεκίνησαν μετά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Πρόεδρο της Τουρκίας και τη δική μας συνάντηση στις Βρυξέλλες, εργαζόμαστε για να προετοιμαστεί μια διευρυμένη διάσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών.

Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Θα ξανασυναντηθούμε με την κα Ολγκίν αυτή τη βδομάδα. Είναι σημαντικό ότι θα επισκεφθεί την Τουρκία, θα επισκεφθεί την Ελλάδα, θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες, θα ξαναέρθει πίσω στην Κύπρο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσανατολίζομαι να καλέσω και το Εθνικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα και συνεχίζουμε. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε ξέρουμε τι επιδιώκουμε και ευελπιστώ ότι αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία, στη βάση των όσων συζητήσαμε θα μετουσιωθεί σε κάτι πολύ συγκεκριμένο και χειροπιαστό».

Σε ερώτηση αν υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες, τουλάχιστον προκαταρκτικά, σε σχέση με το πότε θα συγκληθεί αυτή η διάσκεψη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Ναι, συζητήσαμε κάποιες ημερομηνίες, δεν μπορώ να τις δημοσιοποιήσω. Δεν είναι σωστό. Βολιδοσκοπήθηκα για κάποιες ημερομηνίες, αλλά θα είναι μακρύ το καλοκαίρι».

Ερωτηθείς αν έχει παρουσιαστεί κάποια ιδέα, όπως έγγραφο πλαίσιο, στη βάση του οποίου θα κινηθεί αυτή η διαδικασία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες, γιατί είναι σημαντικό το αποτέλεσμα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Άρα, είναι σε εξέλιξη αυτή η προσπάθεια. Εμείς θέλουμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο να υπάρξει αποτέλεσμα, άρα, θέλω να είμαι φειδωλός στις δηλώσεις μου. Ο στόχος είναι να οδηγηθούμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί ως αποτέλεσμα αυτής, η επανέναρξη των συνομιλιών».

Ερωτηθείς είπε επίσης ότι «αυτός είναι και ο στόχος και των Ηνωμένων Εθνών και όχι μόνο».

Σε άλλη ερώτηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «μιλάμε πάντοτε για την ουσία του Κυπριακού, για τα κεφάλαια του Κυπριακού. Δεν μιλάμε για κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο. Μιλάμε για την ουσία. Πάρα πολύ σημαντικά ουσιαστικά θέματα. Και βάσει αυτών, αν φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο, να συγκληθεί μια διευρυμένη διάσκεψη, η οποία θα ανακοινώσει επανέναρξη από το σημείο που διακόπηκαν. Αυτός είναι ο στόχος μας».

Ερωτηθείς αν θα ετοιμάσει διαπραγματευτικό έγγραφο ο ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Δεν είναι θέμα να ετοιμάσει ο ΓΓ. Αντιλαμβάνεστε ότι ο ΓΓ κινείται εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου, τους όρους εντολής από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ξεκίνησε τον Μάρτιο αυτή η βολιδοσκόπηση, έτσι ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα».

Κληθείς αν πει αν παραμένει ως στόχος η σύγκληση διευρυμένης εντός καλοκαιριού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «εμείς είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Είμαστε στο καλοκαίρι, ήδη, είμαστε στον Ιούνιο. Όπως σας είπα προηγουμένως, θα είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο θα είμαστε εδώ για να για να εργαστούμε».

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει εξέλιξη τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «δεν θέλω να βιαστούμε. Δεν έχει σημασία το πότε, αν είναι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, αν είναι τέλος Ιουνίου. Σημασία έχει να καταλήξουμε και αν δεν καταλήξουμε εκεί δεν υπάρχει θέμα να συζητάμε για το πότε».

Ερωτηθείς πότε αυτές οι ιδέες ή το πλαίσιο θα παρουσιαστούν κάτα τις επαφές της κας Ολγκίν στην Άγκυρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ήδη, γίνεται αυτή η προσπάθεια. Επαναλαμβάνω, ξεκίνησε από τον Μάρτιο. Το καθοριστικό ήταν η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον με τον Τούρκο Πρόεδρο και ακολούθως η δική μας συνάντηση στις Βρυξέλλες, η επαφή του Γενικού Γραμματέα με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όλα αυτά δημιουργούν μια δυναμική. Πλέον είναι η συζήτηση συγκεκριμένη, επί της ουσίας, δεν είναι γενικές και αόριστες συζητήσεις. Είναι πολύ συγκεκριμένες. Και θέλω να πω, στη βάση των όσων συζητήσαμε σήμερα, ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Θα ξανασυναντηθούμε με την κα Ολγκίν πριν αναχωρήσει από την Κύπρο -την Κυριακή θα αναχωρήσει -και ελπίζουμε βήμα με βήμα να χτίσουμε αυτό που επιδιώκουμε».

Τέλος, σε ερώτηση αν θα υπάρξει κοινή συνάντηση του ιδίου με την κα Ολγκίν και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν συζητήθηκε το θέμα της κοινής συνάντησης. Αν προκύψει, είμαι έτοιμος, αλλά να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας δεν συζητήσαμε κάτι τέτοιο».