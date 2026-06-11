Υποψήφια για την Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς η Άντρη Χατζηανδρέου - Τι αναφέρει σε ανάρτηση της

Την υποψηφιότητά της για τη θέση της Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς ανακοίνωσε η Άντρη Χατζηανδρέου, μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μήνυμά της, η κ. Χατζηανδρέου αναφέρει ότι η Αγλαντζιά αποτελεί τον τόπο καταγωγής και αναφοράς της, εκφράζοντας την επιθυμία της να προσφέρει και να υπηρετήσει την τοπική κοινωνία μέσα από τον θεσμό της Αντιδημαρχίας.

«Η Αγλαντζιά είναι οι ρίζες μου. Ο τόπος που αγαπώ και ο τόπος που θέλω να υπηρετήσω», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κατέρχεται στην εκλογική αναμέτρηση «με ενέργεια, αφοσίωση και διάθεση για δουλειά».

Παράλληλα, θέτει ως στόχο μια «πιο ανθρώπινη, πιο δημιουργική και πιο ζωντανή» Αγλαντζιά, καλώντας τους δημότες να στηρίξουν την υποψηφιότητά της στις εκλογές της 28ης Ιουνίου.

Το βιογραφικό της Άντρης Χατζηανδρέου

Η Άντρη Χατζηανδρέου είναι 44 ετών και κατάγεται από την Αγλαντζιά.

Είναι σολίστ πιανίστα, κάτοχος Διδακτορικού (PhD) στη Μουσική (Piano Performance) από το Royal Holloway, University of London καθώς και Πτυχίου και Μεταπτυχιακού στη Μουσική (Piano Performance) από το Πανεπιστήμιο Rutgers (ΗΠΑ). Διαθέτει επίσης, Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση, Ηγεσία και Διοίκηση από το CIIM.

Το 2025 τιμήθηκε με το Βραβείο «Madame Figaro Cyprus – Γυναίκα της Χρονιάς» στην κατηγορία Μουσικός. Η καλλιτεχνική και ακαδημαϊκή της πορεία περιλαμβάνει πλούσια συναυλιακή δραστηριότητα, διακρίσεις και συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες στην Ευρώπη και την Αμερική.

Δίδαξε στο Τμήμα Μουσικής των Πανεπιστημίων Rutgers και Λευκωσίας και από το 2007 διδάσκει στο Πρόγραμμα «Μουσικό Σχολείο» του Υπουργείου Παιδείας. Από το 2018 συνεργάζεται με το Κέντρο Πολιτισμικής Νοημοσύνης (ΗΠΑ) ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια. Από το 2022 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Λεμεσού ως Διευθύντρια του Κέντρου Ισότητας και Συμπερίληψης, ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνη επικοινωνίας στο Τμήμα Μάρκετινγκ. Από το 2024 είναι εθνική αντιπρόσωπος στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO-Διακυβέρνηση Οργανισμών).

Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος των πολιτιστικών οργανισμών Arts Embrace και Curious Qat, με σταθερή δράση για την ενίσχυση του πολιτισμού και την κατοχύρωση του επαγγέλματος του καλλιτέχνη. Διετέλεσε στέλεχος στο επιτελείο του Ανδρέα Μαυρογιάννη (2023) και επικεφαλής στο επιτελείο του Ανδρέα Ασσιώτη (2024). Είναι μέλος της Κοινωνικής Συμμαχίας.

Ως συνδικαλίστρια της ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ και εκπρόσωπος των εργαζομένων στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, συνέβαλε καθοριστικά στους δικαστικούς αγώνες για την κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών στην εκπαίδευση.

Διετέλεσε Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου» και εργάστηκε ως Λειτουργός Πολιτισμού στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» – Γραφείο Κύπρου.