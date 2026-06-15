Πίσω από κάθε ηλικιωμένο που παραμένει στο σπίτι του, κάθε παιδί με αναπηρία που χρειάζεται καθημερινή στήριξη, κάθε ασθενή που δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, υπάρχει συνήθως ένας άνθρωπος που φροντίζει. Συχνά χωρίς αμοιβή, χωρίς ωράριο, χωρίς αναγνώριση και, πολλές φορές, χωρίς να αυτοπροσδιορίζεται καν ως «φροντιστής». Αυτή την αόρατη πραγματικότητα επιχειρεί να φέρει στο προσκήνιο η έκθεση για τη μετάβαση προς μια κοινωνία φροντίδας και την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων στον τομέα της φροντίδας, η οποία εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με εισηγήτρια την ευρωβουλεύτρια του ΕΛΚ, Ελεονώρα Μελέτη. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο τις κοινωνικές υπηρεσίες ή τους επαγγελματίες του κλάδου. Αφορά την εργασία, τις συντάξεις, την ισότητα, τη δημογραφική γήρανση και την καθημερινότητ...
Ελεονώρα Μελέτη στον «Π»: «Η φροντίδα δεν είναι ιδιωτική υπόθεση»
Η ευρωβουλευτής αναδεικνύει το αόρατο έργο των φροντιστών, το δυσανάλογο βάρος που σηκώνουν οι γυναίκες και την ανάγκη πολιτικών με πραγματικό αντίκτυπο
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