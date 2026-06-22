Κυπριακό: Συνέρχεται το Εθνικό Συμβούλιο υπό τον Χριστοδουλίδη ενόψει της νέας διευρυμένης διάσκεψης

Οι εξελίξεις στο Κυπριακό και οι διεργασίες ενόψει μιας νέας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών θα τεθούν επί τάπητος στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Ραδιόφωνο του ΡΙΚ, στη σύσκεψη έχουν κληθεί όλοι οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής του Άλματος και της Άμεσης Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ενημέρωση για τα όσα θα συζητηθούν θα λάβουν και οι αρχηγοί των κομμάτων που δεν εκπροσωπούνται πλέον στη Βουλή, αλλά συμμετείχαν στο παρελθόν στο Εθνικό Συμβούλιο, καθώς, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόκειται για μια κρίσιμη συγκυρία.

Πηγή: Κρατικό ραδιόφωνο