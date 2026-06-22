Γιάννης Αντωνίου στον «Π»: Στόχος η επανέναρξη διαπραγματεύσεων στην άτυπη διευρυμένη συνάντηση, αλλά «χωρίς υπερβολικές προσδοκίες» (ηχητικό)

Την εκτίμηση ότι στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι η επόμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό να οδηγήσει σε απόφαση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εξέφρασε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, σε παρέμβασή του στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6 και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά». Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να δημιουργήσει υπερβολικές προσδοκίες, καθώς, όπως είπε, δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις για λύση στο άμεσο μέλλον.

Προσπάθεια διασύνδεσης Κυπριακού και ευρωτουρκικών

Αναφερόμενος στην ενημέρωση που έγινε στο Εθνικό Συμβούλιο, ο κ. Αντωνίου είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για τις επαφές του με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, καθώς και για τις επαφές του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως ανέφερε, από τις συζητήσεις προκύπτει ότι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το επόμενο διάστημα, με τη συνδρομή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρξει πρόοδος μέχρι το τέλος του έτους.

«Η προσπάθεια είναι το Κυπριακό να διασυνδεθεί με τις επιδιώξεις της Τουρκίας σε σχέση με τα ευρωτουρκικά και να υπάρξουν δύο παράλληλες πορείες. Δηλαδή, οι ευρωπαϊκές επιδιώξεις της Άγκυρας να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στο Κυπριακό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στις Βρυξέλλες και στη συνέχεια στην Κύπρο η Ολγκίν

Σε ό,τι αφορά τις επόμενες κινήσεις της προσωπικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι, σύμφωνα με την πληροφόρηση που διαθέτει, η κ. Ολγκίν θα μεταβεί την ερχόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες και ακολούθως στην Κύπρο, διευκρινίζοντας ότι το πρόγραμμα τελεί υπό διαμόρφωση.

Ερωτηθείς για τον χρονικό ορίζοντα της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης, ανέφερε ότι καταβάλλεται προσπάθεια να πραγματοποιηθεί στις αρχές Αυγούστου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία.

«Δεν είμαστε ακόμη στο σημείο της λύσης»

Απαντώντας στο κατά πόσο η κυβέρνηση προετοιμάζει την κοινή γνώμη για ενδεχόμενη πορεία προς λύση, ο κ. Αντωνίου ήταν ξεκάθαρος ότι η διαδικασία δεν βρίσκεται ακόμη σε αυτό το στάδιο.

«Δεν είμαστε ακόμη στο σημείο όπου μπορούμε να πούμε ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να πάμε σε λύση το αμέσως επόμενο διάστημα», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, η παρούσα φάση αφορά την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για σύγκληση ακόμη μίας άτυπης διευρυμένης συνάντησης, με στόχο να ανακοινωθεί εκεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να μη δημιουργούμε αυξημένες προσδοκίες στον κόσμο», πρόσθεσε.

Οι λεπτομέρειες της λύσης θα συζητηθούν στη διαπραγμάτευση

Ερωτηθείς κατά πόσο ήδη συζητείται η μεθοδολογία ή οι λεπτομέρειες μιας ενδεχόμενης λύσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι γίνονται μόνο ορισμένες προεργασίες.

Όπως είπε, η θέση της κυβέρνησης είναι ότι τα ζητήματα ουσίας θα αποτελέσουν αντικείμενο της διαπραγμάτευσης όταν αυτή αρχίσει, μετά την άτυπη διευρυμένη συνάντηση.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Αντωνίου στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6 και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: