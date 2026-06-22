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Χρίστου: Το ΕΛΑΜ επανέλαβε τη διαφωνία του για ΔΔΟ - Ζητά ξεκάθαρους στόχους πριν από νέες διαπραγματεύσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Οποιεσδήποτε νέες πρωτοβουλίες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε επανέναρξη διαπραγματεύσεων θα πρέπει να συνοδεύονται από σαφείς προϋποθέσεις, καθώς και από ξεκάθαρους στόχους εκ μέρους της Κυπριακή Δημοκρατία».

Την πάγια διαφωνία του Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο με λύση του Κυπριακού στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας επανέλαβε ο πρόεδρος του κόμματος, Χρίστος Χρίστου, μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένα Έθνη σε σχέση με το Κυπριακό.

Όπως είπε, το ΕΛΑΜ επαναλαμβάνει τη διαχρονική του θέση ότι διαφωνεί με λύση βασισμένη στο πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οποιεσδήποτε νέες πρωτοβουλίες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε επανέναρξη διαπραγματεύσεων θα πρέπει να συνοδεύονται από σαφείς προϋποθέσεις, καθώς και από ξεκάθαρους στόχους εκ μέρους της Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ πρόσθεσε ότι, ενόψει των εξελίξεων, το κόμμα αναμένει να ενημερωθεί για τις περαιτέρω πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν το επόμενο διάστημα.

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