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Οδυσσέας: Ο Γκουτέρες βλέπει «παράθυρο ευκαιρίας» πριν από την αποχώρησή του

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Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αποτελεί μια προσωπικότητα με βαθιά γνώση του Κυπριακού, η οποία διαθέτει παράλληλα τον θεσμικό ρόλο που μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στις προσπάθειες για επίλυση του προβλήματος.

Θετική χαρακτήρισε τη σημερινή συγκυρία για το Κυπριακό ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την άποψη ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένα Έθνη διακρίνει ένα «παράθυρο ευκαιρίας» πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αποτελεί μια προσωπικότητα με βαθιά γνώση του Κυπριακού, η οποία διαθέτει παράλληλα τον θεσμικό ρόλο που μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στις προσπάθειες για επίλυση του προβλήματος.

«Είναι μια θετική συγκυρία», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ σημείωσε ακόμη ότι κατά τη συνεδρία συζητήθηκαν οι αρχές που, κατά την άποψη του κόμματος, θα πρέπει να διέπουν μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού, καθώς και επιμέρους ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Ωστόσο, όπως είπε, το κόμμα δεν προτίθεται να προχωρήσει σε περαιτέρω δημόσιες τοποθετήσεις αναφορικά με τα διαδικαστικά ζητήματα που τέθηκαν ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου.

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ΚΥΠΡΙΑΚΟΚΥΠΡΟΣΕθνικό ΣυμβούλιοΑΛΜΑΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

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