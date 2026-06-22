Εθνικό Συμβούλιο: Στο μικροσκόπιο η «ανανεωμένη κινητικότητα» στο Κυπριακό και το πλάνο του Γκουτέρες

Την εκτίμηση ότι καταγράφεται μια «ανανεωμένη κινητικότητα» στο Κυπριακό, ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει προσωπικά ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένα Έθνη, εξέφρασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου.

Όπως ανέφερε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τη νέα σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου για τις εξελίξεις που μεσολάβησαν από την τελευταία συνεδρία του σώματος στις 23 Μαρτίου 2026. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι δύο συναντήσεις του Προέδρου με τον Ερσίν Τατάρ, οι επαφές με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, καθώς και οι συναντήσεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, κοινή διαπίστωση όλων των πολιτικών δυνάμεων είναι ότι υπάρχει αυξημένη κινητικότητα στο Κυπριακό, η οποία προέκυψε μετά την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, την οποία είχε γνωστοποιήσει στον Νίκο Χριστοδουλίδη κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες τον περασμένο Μάρτιο, μετά την επίσκεψή του στην Τουρκία και τις επαφές του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχείς επαφές με τα Ηνωμένα Έθνη σε όλα τα επίπεδα, με στόχο τη σύγκληση μιας άτυπης διευρυμένης συνάντησης το συντομότερο δυνατό. Όπως είπε, η συνάντηση αυτή αναμένεται να αποτελέσει το εφαλτήριο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, πάντοτε εντός του συμφωνημένου πλαισίου και από το σημείο όπου είχαν διακοπεί.

«Η διασφάλιση του διαπραγματευτικού κεκτημένου και η επανένωση της πατρίδας μας παραμένει ο ύψιστος εθνικός στόχος», τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να αξιοποιήσει κάθε διπλωματικό παράθυρο και κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, τον οποίο χαρακτήρισε βαθύ γνώστη του Κυπριακού και βασικό αρχιτέκτονα της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Ο κ. Λετυμπιώτης ανακοίνωσε επίσης ότι η κ. Ολγκίν αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο μετά την ολοκλήρωση του νέου κύκλου επαφών της, οπότε θα πραγματοποιηθούν νέες συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ενώ θα συγκληθεί εκ νέου και το Εθνικό Συμβούλιο.

Τέλος, χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις χαιρέτισαν την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας πως το επόμενο διάστημα ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για το Κυπριακό.

«Οι στιγμές μπορεί να είναι κρίσιμες και αυτό που επιβάλλεται είναι ενότητα, υπευθυνότητα, συντονισμός και κοινή στόχευση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η διεθνής αναβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η ενίσχυση των συμμαχιών της υπηρετούν έναν βασικό σκοπό: την επίλυση του Κυπριακού.