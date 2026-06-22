Χριστοδουλίδης: Στόχος η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν - Δεν επηρεάζει η παραίτηση Στάρμερ

Εποικοδομητική χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την πρώτη σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου υπό τη νέα του σύνθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής.

Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της τελετής αποφοίτησης φοιτητών του Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ενημέρωσε τα μέλη του σώματος για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, σημειώνοντας πως θα συνεχιστεί η διαβούλευση και η ανταλλαγή απόψεων το επόμενο διάστημα.

Όπως είπε, δεν αποκλείεται να συγκληθεί νέα συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στις αρχές Ιουλίου, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές διεργασίες που, όπως εξέφρασε την ελπίδα του, θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν, με αξιοποίηση του διαπραγματευτικού κεκτημένου.

Αναφερόμενος σε ενδεχόμενες επιπτώσεις από την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στις προσπάθειες για το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι δεν αναμένει οποιαδήποτε επίδραση στην εν εξελίξει διαδικασία.

Σχολιάζοντας τις επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι οι βασικές προτεραιότητες της παρούσας φάσης είναι η Νέα Υόρκη, οι Βρυξέλλες, η Ελλάδα, η Τουρκία και η Κύπρος.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η αλλαγή στην ηγεσία της βρετανικής κυβέρνησης αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα επηρεάσουν την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.